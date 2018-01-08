Гильермо дель Торо получил «Золотой глобус»

Режиссер Гильермо дель Торо стал лучшим режиссером по версии «Золотого глобуса», сообщается в официальном твиттере премии.

Дель Торро получил премию за фильм «Форма воды». Фильм уже был отмечен наградой — премию за лучший саундтрек получил французский композитор Александр Депла.

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В данной номинации были также представлены Стивен Спилберг («Секретное досье»), Кристофер Нолан («Дюнкерк»), Ридли Скотт («Все деньги мира») и Мартин Макдонах («Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури»).

Ранее стало известно, что фильм «Форма воды» вошел в число главных претендентов на «Оскар».