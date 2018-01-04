В Москве отравились артисты-участники новогодних мероприятий

В Москве отравились более десяти артистов, занятых в новогодних мероприятиях у Колонного зала Дома Союзов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Отмечается, что специалисты ведомтсва после получения информации об отравлении одиннадцати артистов выехали для проведения эпидрасследования по месту работы артистов и в организацию, предоставлявшую питание. При этом в Роспотребнадзоре отметили, что число отравившихся может быть больше.

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«В настоящее время мероприятия продолжаются. Ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора по городу Москве», — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что главная елка Сахалина полностью сгорела в новогоднюю ночь.