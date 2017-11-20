Скульптор о претензиях к памятнику Александру III: ничего не собираюсь менять

Скульптор Андрей Ковальчук прокомментировал претензии к памятнику императору Александру III, открытому в Крыму. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Конечно, я читал все, что написано в интернете, и в общем, абсолютно не согласен с этим», — сказал Ковальчук в эфире телеканала «Россия 24».

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По его словам, во время работы над монументом он советовался с историками, а также черпал сведения из книги историка Александра Мясникова, вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей».

Как отметил скульптор, вопросы, задаваемые в настоящее время в интернете, задаются для людей, которые очень поверхностно о чем-то знают, слышали и так далее.

«Поэтому я ничего не собираюсь менять, я считаю, что абсолютно за все я могу дать ответ», — добавил он.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин принял участие в открытии памятника императору Александру III на территории Ливадийского дворца в Ялте.