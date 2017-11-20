СМИ: экс-сотрудница администрации Обамы заинтересовалась покупкой компании Вайнштейна

Бывшая сотрудница администрации экс-президента США Барака Обамы заинтересовалась покупкой The Weinstein Co., сооснователем которой является уличенный в сексуальных домогательствах Харви Вайнштейн. Об этом сообщает Deadline.

По имеющимся данным, неожиданным владельцем компании может стать Мария Контрерас-Свит, возглавлявшая в прошлом управление по делам малого бизнеса США.

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Как утверждается, она подала заявку на приобретение The Weinstein Co.

Потенциальная цена пока не раскрывается. Неизвестны и имена тех, кто оказывает Контрерас-Свит финансовую поддержку, но отмечается, что большинство из них — женщины.

В случае успешной сделки The Weinstein Co. останется в бизнесе, а 157 сотрудников сохранят свои места, но нынешнему сопредседателю компании и брату уволенного продюсера Бобу Вайнштейну придется покинуть свой пост, говорится в материале.

Ранее СМИ сообщали, что Харви Вайнштейн подал в суд на The Weinstein Company.