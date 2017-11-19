В Париже рисунок из комиксов «Приключения Тинтина» продали за €500 тысяч

В Париже на аукционе продали рисунок из комиксов «Приключения Тинтина» за €505 тыс. Об этом сообщает Le Point.

Имя покупателя не разглашается. На рисунке изображен главный герой комикса Тинтин и его собака Милу.

Отмечается, что рисунок размещался на обложке номера комиксов про Тинтина от 14 февраля 1939 года.

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Автор изображения — бельгийский художник Жорж Проспер Реми, известный под псевдонимом Эрже.

Ранее в Лондоне на аукционе продали первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» за £106 тыс. ( $140 тысяч).