Фанаты вычислили виновницу смерти Лил Пипа

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Фанаты умершего рэпера Лил Пипа (Lil Peep) нашли девушку, которая, предположительно, может быть виновна в смерти артиста.

Один из фанатов опубликовал на фейсбуке переписку, по которой понятно, кто продал рэперу последние наркотики — девушка Марайя.

Предположительно, она продала рэперу поддельный препарат.

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Также к переписки прилагается ее совместное фото с Лил Пипом. После смерти артиста она удалилась из всех чатов.

Ранее сообщалось, что Лил Пип (Lil Peep) умер в возрасте 21 года от передозировки наркотиками.