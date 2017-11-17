Фанаты вычислили виновницу смерти Лил Пипа
Фанаты умершего рэпера Лил Пипа (Lil Peep) нашли девушку, которая, предположительно, может быть виновна в смерти артиста.
Один из фанатов опубликовал на фейсбуке переписку, по которой понятно, кто продал рэперу последние наркотики — девушка Марайя.
Предположительно, она продала рэперу поддельный препарат.
Реклама
Также к переписки прилагается ее совместное фото с Лил Пипом. После смерти артиста она удалилась из всех чатов.
Ранее сообщалось, что Лил Пип (Lil Peep) умер в возрасте 21 года от передозировки наркотиками.