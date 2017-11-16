Названа преемница Елены Летучей в «Ревизорро»

Названа преемница телеведущей Елены Летучей в программе «Ревизорро», следует из инстаграме гендиректора канала «Пятница» Николая Картозия (аккаунт не верифицирован).

«Главная новость – новый Ревизорро найден! Ее имя вам хорошо знакомо. Это – Настасья Самбурская. Вот уже год она работает на «Пятнице» в программе «Генеральная уборка», — заявил Картозия.

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Он также заявил, что вновь хочет сказать в адрес Летучей слова благодарности и любви.

По его словам, ведущая и формат «Ревизорро» так здорово совпали, что теперь можно смело говорить об «эпохе Летучей» в жизни проекта.

Ранее сообщалось, что Елена Летучая переходит на Первый канал.