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Культура

«Перси Джексон», «Сны Алисы», «Букины», финал «Короны» и еще 9 сериалов декабря

Какие сериалы выходят в декабре 2023 года

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1-2-3 Production/20th Century Fox Television/ТНТ/BBC
Новая экранизация книг о юном полубоге Перси Джексоне, мистический триллер про девочку и вещие сны, возвращение семейства Букиных, заключительные серии «Короны», «Внутри Лапенко» и «Трудных подростков», а также спин-офф «Бумажного дома» про Берлина и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие сериалы выходят в декабре, и рассказывает о самых интересных.
1

«Медленные лошади» («Slow Horses») — 3 сезон

С 29 ноября на Apple TV+

Продолжение комедийного шпионского триллера с Гэри Олдменом про отдел «сбитых летчиков» МИ-5, сотрудники которого регулярно обыгрывают остальную британскую агентуру.

2

«Внутри Лапенко» — 4 сезон

С 4 декабря в «VK Видео»

Финальный выпуск комедийно-ностальгической саги с Антоном Лапенко во всех ролях, который станет приквелом предыдущих сезонов шоу и расскажет о молодости полюбившихся героев.

3

«Сны Алисы» — 1 сезон

С 7 декабря на Premier

Мистический триллер про девочку, которая видит страшные вещие сны и мечтает сбежать из своего городка, где исчезают дети.

4

«Хильда» («Hilda») — 3 сезон

С 7 декабря на Netflix

Финал самого уютного мультсериала последних лет — приключенческого фэнтези про находчивую синеволосую школьницу, переживающую за диковинную флору и фауну окрестностей города Трольберга. Заключительный сезон будет состоять из семи эпизодов и 70-минутного спешла.

5

«Корона» («The Crown») — 6 сезон (2 часть)

С 14 декабря на Netflix

Последние серии британской исторической драмы о семье Елизаветы II.

6

«Трудные подростки» — 5 сезон

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Кадр из сериала «Трудные подростки» (2019)

more.tv

С 14 декабря на Wink

Финальный сезон подростковой драмеди о тинейджерах из центра для трудных подростков.

7

«Отчет о буйстве духов» («YuYu Hakusho») — 1 сезон

С 14 декабря на Netflix

Лайв-экшен-адаптация манги и аниме «YuYu Hakusho» о школьнике, который вечно ввязывается в передряги и однажды гибнет, спасая ребенка из-под колес автомобиля. Вскоре его, однако, возвращают из загробного мира обратно — с титулом «сыщика мира мертвых» и суперспособностями для борьбы с демонами.

8

«Ричер» («Reacher») — 2 сезон

С 15 декабря на Amazon Prime Video

Продолжение многосерийной адаптации романов Ли Чайлда об отставном майоре военной полиции Джеке Ричере. Во втором сезоне, основанном на книге «Сплошные проблемы и неприятности», Ричер займется поисками ответственных за смерть своих бывших сослуживцев.

9

«Букины» — 1 сезон

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Фрагмент постера к сериалау «Букины» (2023)

ТНТ

С 18 декабря на ТНТ

Продолжение культового российского ситкома «Счастливы вместе», завершившегося десять лет назад. В новом проекте к ролям членов семьи Букиных вернулись Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин.

10

«Перси Джексон и Олимпийцы» («Percy Jackson and the Olympians») — 1 сезон

С 20 декабря на Disney+

Экранизация фэнтезийного цикла Рика Риордана о приключениях юного полубога Перси — сына Посейдона и обычной женщины Салли Джексон, которого громовержец Зевс обвиняет в похищении молний.

11

«Плохой доктор» («Dr. Death») — 2 сезон

С 21 декабря на Peacock

Второй выпуск тру-крайм-антологии о врачах-преступниках. Героем новых серий станет Паоло Маккиарини — хирург, прозванный «Чернобылем шведской медицины». После того, как в середине 2010-х годов его обвинили в проведении экспериментальных операций без достаточной научной базы, которые в ряде случаев завершились смертью пациентов, Маккиарини был уволен из Каролинского института и некоторое время проработал в России. В сериале его изобразил звезда «Американской истории преступлений» Эдгар Рамирес.

12

«Существо из Кёнсона» («Gyeongseong Creature») — 1 сезон (1 часть)

С 22 декабря на Netflix

1945 год, Кёнсон (прежнее название Сеула), находящийся под контролем Японии. Наступает самая мрачная эпоха. Предприниматель и сыщица вступают в ожесточенную борьбу за выживание с таинственным чудовищем, рожденным из человеческой алчности.

13

«Берлин» («Berlin») — 1 сезон

С 29 декабря на Netflix

Приквел испанского хита «Бумажный дом», посвященный вору по кличке Берлин. К исполнению роли жестокого авантюриста вернулся Педро Алонсо. В новом шоу речь пойдет о похищении крупного рубина из парижского аукционного дома.

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