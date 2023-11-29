«Перси Джексон», «Сны Алисы», «Букины», финал «Короны» и еще 9 сериалов декабря

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С 21 декабря на Peacock



Второй выпуск тру-крайм-антологии о врачах-преступниках. Героем новых серий станет Паоло Маккиарини — хирург, прозванный «Чернобылем шведской медицины». После того, как в середине 2010-х годов его обвинили в проведении экспериментальных операций без достаточной научной базы, которые в ряде случаев завершились смертью пациентов, Маккиарини был уволен из Каролинского института и некоторое время проработал в России. В сериале его изобразил звезда «Американской истории преступлений» Эдгар Рамирес.