«Звонок», «Посредники», «Только бог простит», «Каменное сердце» и еще 9 фильмов августа

«Свадебная резня» («Til Death Do Us Part»), реж. Тимоти Вудворд — младший
С 3 августа в кино
Экшен-триллер из промежутка между «Джоном Уиком» и «Убить Билла» — о сбежавшей со свадьбы невесте, которая пытается пережить ночь и отбиться от бывшего жениха с его семеркой шаферов-убийц. В число продюсеров картины вошел соавтор хоррор-франшизы «Пункт назначения» Джеффри Реддик.
«Красивый мальчик» («Beautiful Boy»), реж. Феликс ван Грунинген
Тимоти Шаламе и Стив Карелл в фильме «Красивый мальчик» (2018)Amazon Studios
С 3 августа в кино
Повторный прокат биографической драмы, где Стив Карелл и Тимоти Шаламе играют отца и сына, страдающего от наркозависимости.
«Два, три, демон, приди!» («Talk to Me»), реж. Дэнни и Майкл Филиппу
С 10 августа в кино
Австралийский хоррор, показанный в полуночной секции фестиваля «Сандэнс» и сейчас идущий в США под вывеской студии A24. В центре сюжета полнометражного дебюта близнецов Дэнни и Майкла Филиппу (ютьюб-канал RackaRacka) — группа друзей, которая проводит обряд вызова духов, но все идет не по плану. В главной роли снялась австралийская актриса Софи Уайлд, недавно сыгравшая в приключенческом фэнтези «Бюро магических услуг» с Кристофом Вальцем и Сэмом Нилом.
«Красный, белый и королевский синий» («Red, White & Royal Blue»), реж. Мэттью Лопес
Тейлор Захар Перес и Николас Голицын в фильме «Красный, белый и королевский синий»Amazon Studios
С 11 августа на Amazon Prime Video
Ромком по мотивам янг-эдалт-бестселлера о сыне американской президентки и британского принца. Их сыграли Тейлор Захар Перес («Будка поцелуев 2», «Кокетка») и Николас Голицын (да, потомок Голицыных) из сериала «Покои» с Умой Турман. Последняя снялась в «Красном, белом и королевском синем» в роли главы США, а британского короля изобразил Стивен Фрай.
«Каменное сердце» («Heart of Stone»), реж. Том Харпер
С 11 августа на Netflix
Шпионский триллер, с которым Netflix взялся за невыполнимую миссию — составить конкуренцию Тому Крузу. Чудо-женщина Галь Гадот играет спецагентку, которой поручена защита от злоумышленников некоего объекта под названием «Сердце». В актерский состав вошли Джейми Дорнан («Пятьдесят оттенков серого»), Алия Бхатт («Брахмастра, часть 1: Шива»), Софи Оконедо («Отель «Руанда») и Маттиас Швайгхёфер («Армия мертвецов», «Армия воров»). Режиссером выступил британец Том Харпер, работавший над «Острыми козырьками» и «Отбросами», а сценаристами — Грег Рука («Бессмертная гвардия») и Эллисон Шредер («Скрытые фигуры», «Кристофер Робин»).
«Только ты и я» («L'amour et les forêts»), реж. Валери Донзелли
С 17 августа в кино
Психологическая драма о женщине, которая с головой уходит в роман с мужчиной своей мечты и отдаляется от друзей и родных, а после свадьбы начинает понимать, что связалась с тираном и абьюзером. В главных ролях — Виржини Эфира («Она» и «Искушение» Пола Верховена) и Мельвиль Пупо («И все же Лоранс»), постановщицей и соавторкой сценария выступила Валери Донзелли («Я объявляю войну»).
«Только бог простит» («Only God Forgives»), реж. Николас Виндинг Рефн
С 17 августа в кино
Повторный прокат противоречивого криминального триллера Николаса Виндинга Рефна («Драйв»), который десять лет назад получил российское удостоверение, но впервые добрался до больших экранов только семью годами позднее. Райан Гослинг («Драйв») изображает немногословного (17 реплик за весь фильм) бандита, по требованию матери мстящего за убийство брата, в свою очередь, убитого за зверскую расправу над проституированной девушкой.
«Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» («Miraculous, le film»), реж. Джереми Заг
С 17 августа в кино
Французский полнометражный мультфильм по мотивам анимационного сериала «Леди Баг и Супер-Кот» о школьнице и ее однокласснике, которые превращаются в супергероев и защищают Париж от суперзлодеев.
«Царь обезьян» («The Monkey King»), реж. Энтони Стакк
С 18 августа на Netflix
Фэнтези-мультфильм по мотивам классического китайского романа XVI века «Путешествие на Запад» (произведение неоднократно адаптировалось до этого, например, в картинах «Король обезьян» с Донни Йеном и «Запретное царство» с Джеки Чаном и Джетом Ли) об эпических приключениях и сражениях заносчивого Царя обезьян. Главного героя озвучил звезда сериала «Кремниевая долина» Джимми О. Ян, а режиссером выступил Энтони Стакки, снявший для студии Laika мультфильм «Семейка монстров».
«Посредники» («Beurokeo»), реж. Хирокадзу Корээда
С 24 августа в кино
Драма, снятая японцем Хирокадзу Корээда (каннский хит «Магазинные воришки») в Южной Корее. Звезда «Паразитов», «Воспоминаний об убийстве» и «Сочувствия господину Месть» Сон Кан Хо изображает владельца прачечной, который зарабатывает на том, что периодически достает младенцев из церковного бэби-бокса и в обход законных процедур находит им новые семьи.
«Заложники» («Retribution»), реж. Нимрод Антал
С 24 августа в кино
Экшен-триллер, в котором Лиам Нисон («Список Шиндлера», «Звездные войны») находит у себя в машине бомбу, пока отвозит детей в школу. Картину снял режиссер фильмов «Хищники», «Вакансия на жертву» и «Инкассатор» Нимрод Антал.
«Друзья по отпуску 2» («Vacation Friends 2»), реж. Клэй Тарвер
Ивонн Орджи, Лил Рел Хауэри, Мередит Хагнер и Джон Сина в фильме «Друзья по отпуску 2»20th Century Studios
С 25 августа на Hulu
Продолжение бадди-комедии, поставленной одним из шоураннеров «Кремниевой долины» Клэем Тарвером. В сиквеле ленты про напряженных молодоженов, которые на отдыхе знакомятся с шебутными молодоженами, а по возвращении домой обнаруживают, что на этом знакомство не закончилось, герои отправляются на карибский курорт. К своим ролям во второй части вернулись Лил Рел Хауэри («Прочь»), Ивонн Орджи («Белая ворона»), Джон Сина («Отряд самоубийц: Миссия навылет») и Мередит Хагнер («В поиске»), а пополнил актерский состав Стив Бушеми («Бешеные псы»).
«Звонок» («Ringu»), реж. Хидэо Наката
С 31 августа в кино
Легендарный японский хоррор Хидэо Накаты по одноименному роману Кодзи Судзуки о журналистке, которая расследует тайну проклятой видеокассеты, убивающей всех, кто ее посмотрит.