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Культура

«Асока», «Убийства в одном здании», «One Piece», «Диагноз «везучая» и еще 16 сериалов августа

Какие сериалы выходят в августе 2023 года

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Disney+/Hulu/Netflix/Legio Felix
Возвращение в далекую-далекую галактику с ученицей Энакина Скайуокера, новое расследование любителей тру-крайма из «Убийств в одном здании», экранизация манги «One Piece. Большой куш», криминальная комедия с аномально везучей Аглаей Тарасовой и семейная драма с Сигурни Уивер. А также — детектив о юной сыщице от авторов «ОА» с Эммой Корин и Клайвом Оуэном в главных ролях, социальная драма про опиоидную эпидемию в США, финалы «Миллиардов», «Псов резервации», «Рагнарека» — и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие сериалы выходят в августе, и рассказывает о самых интересных.
1

«Замаячный» — 1 сезон

С 1 августа на Kion

Детектив про поиски маньяка, который в нулевые годы возвращается к терроризированию небольшого поселка после 11-летнего затишья. Дело ведут двое местных: следовательница Екатерина и оперативник Сергей — сестра и жених одной из жертв убийцы.

2

«Псы резервации» («Reservation Dogs») — 3 сезон

С 2 августа на Hulu

Финал драмеди Тайки Ватити («Реальные упыри») о группе ребят из резервации коренных американцев в штате Оклахома.

3

«В ритме жизни» («Physical») — 3 сезон

С 2 августа на Apple TV+

Заключительный выпуск комедийной драмы, в которой Роуз Бирн играет домохозяйку, решившую стать иконой аэробики и лайфстайл-гуру в Сан-Диего 80-х.

4

«Линкольн для адвоката» («Lincoln Lawyer») — 2 сезон (2 часть)

С 3 августа на Netflix

Второй пакет серий продолжения шоу по мотивам цикла Майкла Коннели про адвоката, который использует салон люксового автомобиля в качестве офиса. В главных ролях — Мануэль Гарсия Рульфо (ремейк «Великолепной семерки») и Нив Кэмпбелл («Крик»).

5

«Потерянные цветы Элис Харт» («The Lost Flowers of Alice Hart») — мини-сериал

С 4 августа на Amazon Prime Video

Драма о девочке Элис, которая растет в постоянном страхе перед абьюзивным отцом, а после того, как пожар уносит жизни ее родных, переезжает на цветочную ферму к своей бабушке Джун. В главных ролях снялись Алиша Дебнем-Кэри («Бойтесь ходячих мертвецов»), Алила Браун («Девять совсем незнакомых людей») и Сигурни Уивер («Чужой»). Создательницей шоу по одноименному роману Холли Ринглэнд выступила Сара Ламберт, снявшая готический мини-сериал «Агнцы божьи».

6

«Убийства в одном здании» («Only Murders in the Building») — 3 сезон

С 8 августа на Hulu

Продолжение комедийного детектива о трех соседях-незнакомцах, подружившихся на почве любви к тру-крайм-подкастам. Когда в их доме происходит убийство, герои решают провести собственное расследование, а по ходу дела записать подкаст. В третьем сезоне к исполнению главных ролей вернулись Стив Мартин, Мартин Шорт и Селена Гомес, пополнили актерский состав Мерил Стрип и Пол Радд.

7

«Странная планета» («Strange Planet») — 1 сезон

С 9 августа на Apple TV+

Комедийный сай-фай-мультсериал, одним из авторов которого стал Дэн Хармон, создатель «Рика и Морти» и «Сообщества». В центре сюжета — обитатели другой планеты, голубые человечки, чья повседневность сильно напоминает ту, что привычна населению Земли.

8

«Обезболивающее» («Painkiller») — мини-сериал

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Netflix

С 10 августа на Netflix

Социальная драма о старте эпидемии опиоидной зависимости в США, которая, как считается, началась из-за фармацевтической компании семьи Саклер Purdue Pharma и ее агрессивного продвижения болеутоляющего оксиконтина (препарат выдавали за безопасный и не вызывающий привыкания). Не так давно на ту же тему вышел мини-сериал «Ломка» с Майклом Китоном, который «Газета.Ru» включила в список лучших сериалов 2021 года.

9

«Миллиарды» («Billions») — 7 сезон

С 11 августа на Paramount+ with Showtime

Заключительный выпуск хитовой драмы о финансовом мире США. Для прощального поклона в сериал вернулся исполнитель одной из главных ролей Дэмиэн Льюис, покинувший проект после пятого сезона.

10

«Обратная сторона Земли» («Solar Opposites») — 4 сезон

С 14 августа на Hulu

Продолжение анимационного ситкома про семью инопланетян, вынужденно проживающую на Земле. В новых сериях Корво заговорит голосом звезды «Аббатства Даунтон» и «Легиона» Дэна Стивенса — он заменил в этой роли соавтора шоу Джастина Ройланда («Рик и Морти») после того, как последнего уволили из всех проектов на фоне обвинений в домашнем насилии (в марте 2023 года прокуратура сняла с Ройланда обвинения за недостатком доказательств).

11

«Избранный» («El elegido») — 1 сезон

С 16 августа на Netflix

Экранизация комикса «Американский Иисус» Марка Миллара («Пипец») и Питера Гросса («Люцифер») про мальчика, который обнаруживает у себя способности Иисуса Христа и должен вступить в противостояние с антихристом. В адаптации действие было перенесено из США в Мексику.

12

«Приют» («Harlan Coben's Shelter») — 1 сезон

С 16 августа на Amazon Prime Video

Очередная адаптация детективщика Харлана Кобена, для разнообразия выходящая не на Netflix. Основой «Приюта» стал одноименный роман, открывающий янг-эдалт-цикл про подростка Микки Болитара (это спин-офф серии о спортивном агенте Майроне Болитаре, чьи клиенты почему-то часто становятся фигурантами дел об убийствах; Микки — его племянник). По сюжету юноша, чей отец умер, а мать оказалась в рехабе, переезжает в тихий район Нью-Джерси. Там он заводит новых друзей и влюбляется в одноклассницу по имени Эшли. Когда девушка пропадает, Микки решает провести собственное расследование.

13

«Диагноз «везучая» — 1 сезон

С 16 августа на more.tv и Wink

У нас есть «Покерфейс» дома: криминальная комедия, в которой Аглая Тарасова («Лед») играет сверхъестественно удачливую преступницу Лику, способную обеспечить успех любого дела, если взять ее в долю. После того, как один криминальный авторитет решает нанять ее в качестве постоянного талисмана, героиня оказывается втянута в авантюру вместе с бухгалтером Антоном (Кирилл Кяро из «Эпидемии»), которого несправедливо обвиняют в крупной краже.

14

«Зимний король» («The Winter King») — 1 сезон

С 20 августа на MGM+

Экранизация фэнтези-трилогии писателя Бернарда Корнуэлла, переиначившей артуровский цикл. Святой воин валлийский Дерфель Могучий рассказывает легенду о том, как Артур, незаконнорожденный сын короля Утера Пендрагона, возвращается из изгнания в послеримскую Британию, чтобы стать ее спасением.

15

«Асока» («Ahsoka») — мини-сериал

С 23 августа на Disney+

Очередной многосерийный спин-офф «Звездных войн» (а точнее «Мандалорца») станет сольником джедайки Асоки Тано — ученицы Энакина Скайуокера, впервые появившейся в анимационном сериале «Войны клонов». По сюжету Асока берется за расследование некой угрозы, возникшей после падения Галактической Империи. В главной роли снялась Розарио Доусон, дебютировавшая в образе Асоки в «Мандалорце», также в актерский состав шоу вошли Наташа Лю Бордиццо («Пушки Акимбо»), Мэри Элизабет Уинстэд («Скотт Пилигрим против всех»), Дэвид Теннант («Доктор Кто», «Благие знамения») и Ларс Миккельсен («Шерлок», «Карточный домик»).

16

«Вторжение» («Invasion») — 2 сезон

С 23 августа на Apple TV+

Продолжение научной фантастики от Саймона Кинберга (фильмы о Людях Икс, «Мистер и миссис Смит») и Дэвида Уэйла («Охотники», «Цитадель»), где инопланетное вторжение показано глазами разных людей, разбросанных по всему свету.

17

«Рагнарек» («Ragnarok») — 3 сезон

С 24 августа на Netflix

Финал норвежского фэнтези про тинейджера — реинкарнацию бога-громовержца Тора, который противостоит клану ётунов, отравляющих городок под названием Эдда.

18

«Убийство на краю света» («A Murder at the End of the World») — мини-сериал

С 29 августа на Hulu

Авторы сериала «ОА» Брит Марлинг и Зал Батманглидж достают ножи и чистят стеклянную луковицу. В центре сюжета детектива «Убийство на краю света» — молодая сыщица-любительница Дарби Харт (Эмма Корин из «Короны»). Вместе с еще восемью людьми она получает приглашение на некий ретрит от таинственного миллиардера-затворника (Клайв Оуэн). Разумеется, кого-то из гостей находят мертвым, и тогда Дарби должна приложить все усилия, чтобы доказать, что это было убийство.

19

«One Piece. Большой куш» («One Piece») — 1 сезон

С 31 августа на Netflix

Игровой сериал по мотивам одноименной манги о приключениях «Пиратов Соломенной шляпы», занятых поисками легендарного сокровища, которое способно сделать их капитана Манки Д. Луффи королем пиратов.

20

«Время приключений: Фионна и Кейк» («Adventure Time: Fionna and Cake») — 1 сезон

С 31 августа на Max

Спин-офф фэнтезийного мультсериала Пендлтона Уорда «Время приключений» про альтернативные версии мальчика Финна и пса Джейка — девочку Фионну и кошку Кейк. Также в шоу появится Саймон Петриков, ранее известный как Снежный Король. Втроем они будут путешествовать по мультивселенной, спасаясь от могущественного злодея, намеренного стереть их с лица земли (земель).

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