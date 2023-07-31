«Асока», «Убийства в одном здании», «One Piece», «Диагноз «везучая» и еще 16 сериалов августа

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С 16 августа на more.tv и Wink



У нас есть «Покерфейс» дома: криминальная комедия, в которой Аглая Тарасова («Лед») играет сверхъестественно удачливую преступницу Лику, способную обеспечить успех любого дела, если взять ее в долю. После того, как один криминальный авторитет решает нанять ее в качестве постоянного талисмана, героиня оказывается втянута в авантюру вместе с бухгалтером Антоном (Кирилл Кяро из «Эпидемии»), которого несправедливо обвиняют в крупной краже.