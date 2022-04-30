«Очень странные дела», «Оби-Ван Кеноби», «Нулевой пациент» и еще 18 сериалов мая

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С 5 мая на Netflix

Шведская криминальная драма о преступнике Кларке Улофссоне (Билл Скарсгард), снятая по мотивам его автобиографии. В 1973 году Улофссон и его сообщник шесть дней удерживали заложников в крупном банке Стокгольма. После освобождения потерпевшие не стали давать показания против своих захватчиков, а, напротив, организовали сбор средств для их защиты. Позднее это назвали «стокгольмским синдромом».