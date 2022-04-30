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Культура

«Очень странные дела», «Оби-Ван Кеноби», «Нулевой пациент» и еще 18 сериалов мая

Какие сериалы смотреть в мае 2022 года: выбор «Газеты.Ru»

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Кадры из сериалов «Очень странные дела» (2022) и «Оби-Ван Кеноби» (2022)

Кадры из сериалов «Очень странные дела» (2022) и «Оби-Ван Кеноби» (2022)

Netflix/Lucasfilm Ltd.
Возвращение «Очень странных дел», долгожданный сольник Оби-Вана Кеноби с Юэном Макгрегором, драма о вспышке ВИЧ в Советском Союзе, байопик гитариста Sex Pistols под режиссурой Дэнни Бойла, экранизации «Разговоров с друзьями» Салли Руни, «Жены путешественника во времени» и «Линкольна для адвоката», криминальная драма из Ростова-на-Дону, а также новые сезоны «Хитростей», «Родителей года», «Любви. Смерти. Роботов» и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие сериалы выходят в мае, и рассказывает о самых интересных.
1

«Кларк» («Clark») — мини-сериал

С 5 мая на Netflix

Шведская криминальная драма о преступнике Кларке Улофссоне (Билл Скарсгард), снятая по мотивам его автобиографии. В 1973 году Улофссон и его сообщник шесть дней удерживали заложников в крупном банке Стокгольма. После освобождения потерпевшие не стали давать показания против своих захватчиков, а, напротив, организовали сбор средств для их защиты. Позднее это назвали «стокгольмским синдромом».

2

«Лестница» («Staircase») — мини-сериал

С 5 мая на HBO Max

Тру-крайм-драма о писателе Майкле Питерсоне, до смерти забившем свою жену Кейтлин. Мужчина сам же вызвал полицию, сообщив, что его супруга якобы упала с «пятнадцати, двадцати, не знаю» ступенек. Расследование и суд над Питерсоном растянулись на 16 лет. Одним из авторов сериала стал режиссер триллера «Дьявол всегда здесь» Антонио Кампос, главные роли исполнили Тони Коллетт и Колин Ферт.

3

«Тегеран» («Tehran») — 2 сезон

С 6 мая на Apple TV+

Продолжение шпионского триллера про спецагентку Моссада, которую направляют в Тегеран с миссией по выведению из строя местной ПВО, что позволит Израилю уничтожить иранский ядерный реактор.

4

«Дикарки» («The Wilds») — 2 сезон

С 6 мая на Amazon Prime Video

Второй выпуск сурвайвал-триллера про группу тинейджерок, которые оказываются на необитаемом острове — якобы в результате авиакатастрофы.

5

«Кэнди» («Candy») — мини-сериал

С 9 мая на Hulu

Криминальная драма, где Джессика Бил играет домохозяйку Кэнди Монтгомери, которую в 80-х годах обвинили в убийстве ее лучшей подруги Бетти Гор (это произошло после того, как Монтгомери завела роман с ее мужем).

6

«Родители года» («Breeders») — 3 сезон

С 10 мая на FX / в мае на «Кинопоиске»

Новый выпуск драмеди с Мартином Фриманом и Дейзи Хаггард о современной лондонской паре, которая пытается воспитывать двух детей-подростков и не сойти с ума.

7

«Хитрости» («Hacks») — 2 сезон

С 12 мая на HBO Max

Продолжение черной комедии про легендарную юмористку (Джин Смарт), которая нанимает к себе в соавторки юную комикессу-неудачницу (Ханна Эйнбиндер), чтобы освежить материал и выйти на новую аудиторию.

8

«Змей в Эссексе» («The Essex Serpent») — мини-сериал

С 13 мая на Apple TV+

Экранизация романа Сары Перри о недавно овдовевшей девушке (Клэр Дэйнс), которая перебирается из Лондона конца XIX века в небольшую деревушку в графстве Эссекс, жители которой верят в таинственного кровожадного змея с окрестных болот. Объединившись с местным пастором (Том Хиддлстон), героиня решает разобраться в происходящем.

9

«Линкольн для адвоката» («The Lincoln Lawyer») — 1 сезон

С 13 мая на Netflix

Новая адаптация произведений Майкла Коннели о лос-анджелесском адвокате-идеалисте Микки Холлере, который вместо офиса использует автомобиль люксовой марки «Линкольн». Основой первого сезона послужил второй роман серии «Пуля для адвоката», сценаристом и продюсером выступил Дэвид Э. Келли («Большая маленькая ложь», «Отыграть назад»), а в главных ролях снялись Мануэль Гарсия Рульфо («Призрачная шестерка», «Великолепная семерка») и звезда франшизы «Крик» Нив Кэмпбелл.

10

«Смычок» — 1 сезон

С 13 мая на Start

Драматическое шоу про абитуриента петербургской консерватории, которому на вокзале подкидывают сверток с наркотиками и шантажом вынуждают стать кладменом.

11

«Разговоры с друзьями» («Conversations with Friends») — 1 сезон

С 15 мая на BBC Three и Hulu / в мае на «Кинопоиске»

Экранизация дебютного романа ирландки Салли Руни от той же команды, что адаптировала ее «Нормальных людей». По сюжету две студентки знакомятся с семейной парой, между героями завязывается дружба, которая вскоре трансформируется в любовный многоугольник.

12

«Жена путешественника во времени» («The Time Traveler's Wife») — 1 сезон

С 16 мая на HBO

Научно-фантастическая мелодрама Стивена Моффата («Доктор Кто», «Шерлок») по мотивам романа Одри Ниффенеггер о молодой художнице Клэр (Роуз Лесли), которая состоит в браке с библиотекарем Генри (Тео Джеймс). Их отношения осложняет редкое генетическое заболевание — хрононедостаточность, — из-за которого Генри невольно перемещается во времени.

13

«Анджелин» («Angelyne») — мини-сериал

С 19 мая на Peacock

Драматическое шоу на основе расследования журналиста The Hollywood Reporter Гари Баумана о таинственной «королеве билбордов» Анджелине — изначально никому неизвестной девушке, которая в начале 80-х годов превратила себя в поп-икону, разместив баннеры со своими фото на большом числе рекламных щитов по всему Лос-Анджелесу. В главной роли — звезда «Призрака Оперы» и «Послезавтра» Эмми Россум.

14

«Ночное небо» («Night Sky») — 1 сезон

С 20 мая на Amazon Prime Video

Научно-фантастическая драма, где Сисси Спейсек и Джей Кей Симмонс изображают супружескую пару, которая обнаруживает на заднем дворе своего дома портал, ведущий на далекую пустынную планету.

15

«Любовь. Смерть. Роботы» («Love, Death & Robots») — 3 сезон

С 20 мая на Netflix

Третий выпуск анимационной антологии Дэвида Финчера, режиссера «Дэдпула» Тима Миллера и постановщицы «Кунг-фу панды 2» Дженнифер Ю. Как и в прошлый раз, короткометражек будет всего восемь (вместо 18 из первого тома). Один из эпизодов станет продолжением «Трех роботов» из дебютного сезона.

16

«ЮЗЗЗ» — 1 сезон

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kino-teatr.ru

С 24 мая на Premier

Криминальная вариация «Ромео и Джульетты» про парня из Ростова-на-Дону, который мечтает поступить на айтишника в американский вуз, и ради заработка связывается с местными гангстерами. Вскоре ситуацию дополнительно осложняют чувства героя к племяннице главаря вражеской банды.

17

«Домашнее поле» — 1 сезон

С 26 мая на more.tv

Спортивная драма со Светланой Устиновой, Максимом Матвеевым и Иваном Янковским. По сюжету талантливая столичная тренерка соглашается возглавить провинциальный футбольный клуб и становится первой женщиной на этой «мужской» должности.

18

«Оби-Ван Кеноби» («Obi-Wan Kenobi») — мини-сериал

С 27 мая на Disney+

Сериал, посвященный жизни джедая Оби-Вана Кеноби на Татуине: герой присматривает за юном Люком Скайуокером и скрывается от агентов Империи. К роли Оби-Вана вернулся актер Юэн Макгрегор, изображавший джедая в первых трех эпизодах космической саги Джорджа Лукаса.

19

«Очень странные дела» («Stranger Things») — 4 сезон (1 часть)

С 27 мая на Netflix

Продолжение научно-фантастического шоу о группе ребят из провинциального американского городка, которые регулярно сталкиваются с потусторонними монстрами.

20

«Пистол» («Pistol») — мини-сериал

С 31 мая на Hulu

Мини-сериал Дэнни Бойла по мотивам мемуаров гитариста Sex Pistols Стива Джонса, посвященных стремительному успеху и колоссальному влиянию лондонской панк-группы. Фронтмен Sex Pistols и Public Image Ltd. Джон Лайдон (ранее известный под псевдонимом Джонни Роттен), разумеется, успел заявить, что сериал — «самое неуважительное дерьмо, с каким ему приходилось иметь дело», и подать в суд на бывших коллег, чтобы запретить использование песен группы в шоу. Тяжбу он, впрочем, проиграл.

21

«Нулевой пациент» — мини-сериал

В мае на «Кинопоиске»

Драма о вспышке ВИЧ в детской больнице в Калмыцкой АССР. Главный герой — молодой врач, который подозревает у пациентов вирус иммунодефицита и тайком отправляет пробы в Москву, не сумев убедить местных коллег. В шоу снялись Аскар Ильясов, Никита Ефремов, Евгений Стычкин, Павел Майков и другие.

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