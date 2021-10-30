Какие сериалы смотреть в ноябре 2021 года: выбор «Газеты.Ru»

8

«Шершни» («Yellowjackets») — 1 сезон

С 15 ноября на Showtime и в «Амедиатеке»

Еще одна фем-версия «Повелителя мух» (в прошлом году эта роль досталась отличному «Рассвету Евы» от Amazon). События «Шершней» разворачиваются в двух таймлайнах: в первом команда школьниц-футболисток пытается выжить после авиакатастрофы в глухих лесах Онтарио, во втором описывается их жизнь спустя 25 лет. В актерском составе — Софи Нелисс («Воровка книг»), Мелани Лински, Кристина Риччи и Джульетт Льюис.