Какие сериалы смотреть в ноябре 2021 года: выбор «Газеты.Ru»

«The Beatles: Get Back» — мини-сериал

С 25 ноября на Disney+

Документальный проект Питера Джексона, посвященный записи альбома «Let It Be» группы The Beatles. В сериале покажут до этого нигде не публиковавшиеся аудио- и видеозаписи. При работе над «Get Back» применялись реставрационные технологии, разработанные для документальной картины Джексона о Первой мировой войне «Они никогда не станут старше». В создании сериала приняли участие «битлы» Пол Маккартни и Ринго Старр, а также Йоко Оно и Оливия Харрисон. По словам авторов, «Get Back» прольет свет на реальные обстоятельства записи пластинки «Let It Be»: прежде она, как правило, рассматривалась в контексте растущего напряжения и конфликтов внутри коллектива, однако сериал отобразит и позитивные аспекты процесса.