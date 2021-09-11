Путин открыл памятник Александру Невскому в Псковской области

Возведение мемориального комплекса, посвященного победе в Ледовом побоище, приурочено к 800-летию со дня рождения Александра Невского. Открывал памятник на берегу Чудского озера сам президент страны. Он отметил, что образ воинов собирательный — в нем присутствует и изображение современных героев России.

Президент России Владимир Путин открыл памятник Александру Невскому. На мероприятие прибыл и патриарх Московский и всея Руси Кирилл — он освятил мемориальный комплекс. Памятник был открыт ко дню памяти Святого Благоверного князя. 12 сентября, 296 лет назад, по настоянию Петра I прошло торжественное перенесение останков Невского из Владимира в Санкт-Петербург.

Памятник высотой 20 м установлен на берегу Чудского озера в Псковской области вблизи поселка Самолва — у предположительного места Ледового побоища 1242 года. Тогда Невский с дружиной победил крестоносцев, остановив наступление на русские земли.

Доспехи, шлемы, мечи — все детали образов воинов, увековеченных в мемориале «Князь Александр Невский с дружиной», создавались совместно с историками. Даже сапоги на витязях изображены в соответствии с эпохой.

close 100% Памятник «Князь Александр Невский с дружиной» на берегу Чудского озера в деревне Самолва Гдовского района Алексей Дружинин/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Справка Бойцы 6-й роты Псковской дивизии ВДВ пали в неравном бою с террористами под Аргуном в 2000 году. 90 российских военнослужащих противостояли 2,5 тыс. боевиков в ходе второй чеченской войны. Со стороны России в живых остались только шесть бойцов, террористы потеряли около 400-500 человек. Все российские военные, участвовавшие в том столкновении, получили награды: 22 десантникам присвоено звание Героя России (из них 21 — посмертно), 68 солдат и офицеров 6-й роты награждены орденами Мужества (63 из... Читать дальше

В то же время, как отметил российский президент, образы полководца и его дружины, по задумке авторов композиции, собирательные. «Здесь мы видим и лица десантников легендарной шестой роты, которые проявили массовый героизм уже в наше время. Символично, что их полк носит имя Александра Невского. И сегодня воины этого полка здесь в почетном карауле», — сказал Путин во время церемонии открытия монумента.

На возведение монумента ушло 120 дней и несколько десятков тонн бронзы. Основа мемориального комплекса — это скульптурная композиция из фигур Невского и витязей. Над ними развеваются хоругвь и два стяга с ликами святых, а внизу — щиты и доспехи поверженного противника.

«Этот мемориал — символ возвращения дружины князя Александра Невского с Чудского озера с победой. На монументе князь обращен лицом к родине. Он идет домой, он осеняет крестом своих соотечественников, единоверцев и сообщает им, что враг побежден», — рассказал РИА «Новости» заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.

По словам скульптора Виталия Шанова, каждый воин монумента (их девять) сделан из нескольких частей. Например, пеший поделен как минимум на 15. «Это такой сложный пазл. Все части собрали на художественном комбинате в Химках, а потом безжалостно опять разрезали для того, чтобы уложить все в транспорт и доставить на место», — сказал он в комментарии «Россия.Культура».

close 100% Памятник «Князь Александр Невский с дружиной» на берегу Чудского озера в деревне Самолва Гдовского района Алексей Дружинин/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Тыльная сторона памятника, которая обращена к предполагаемому месту Ледового побоища, представляет собой мозаичное панно. По словам Овсиенко, это «символический храм под открытым небом».

Мозаика «рассказывает о самом Ледовом побоище и о князе Александре Невском как о святом Русской православной церкви», добавил он. Размер этого полотна в высоту превышает 7 м, а в длину — более 3 м.

Комплекс дополняет парк в форме щита и меча, где меч — это аллея, ведущая к памятнику. «Это тоже символично: победа одержана, и поэтому в руках Александра Невского меча нет, он возложен на щит», — сказал Овсиенко.

В Самолве также будет открыт музейный павильон. В нем разместят диораму «Ледовое побоище» и артефакты, обнаруженные на дне Чудского озера.