Кантемир Балагов снимет звезд «Игры престолов» в сериале «The Last of Us»

Звезды «Игры престолов» Белла Рамзи и Педро Паскаль сыграют главные роли в сериале по мотивам компьютерной игры «The Last of Us», режиссером пилотной версии которого выступит Кантемир Балагов.

Несмотря на то что и Рамзи, и Паскаль снимались в «Игре престолов», им впервые доведется работать вместе на съемках нового сериала. Паскаль в последний раз появился в «Игре престолов» в четвертом сезоне, а Рамзи дебютировала в пятом.

Действие предстоящего шоу будет разворачиваться в постапокалиптическом будущем на бывшей территории США после глобальной пандемии мутировавшего грибка. Главные герои проекта — контрабандист Джоэл и девочка Элли. Именно их и сыграют Паскаль и Рамзи.

Рамзи в первую очередь известна зрителям по роли Лианны Мормонт в сериале HBO «Игра престолов». Она также снималась в телепроектах «Темные начала», «Самая плохая ведьма» и озвучила главную героиню анимационного сериала «Хильда». До съемок в «Игре престолов» Педро Паскаль был известен по участию в таких телепроектах, как «Баффи – истребительница вампиров», «Хорошая жена», «Родина», «Менталист», «Закон и порядок» и других. Для него участие в работе над «The Last of Us» станет возвращением на HBO.

В настоящий момент Паскаль занят в сериале Disney+ «Мандалорец». Он планирует совмещать работу над «Мандалорцем» со съемками в новом проекте.

Шоураннер мини-сериала HBO «Чернобыль» Крейг Мэйзин выступит в качестве сценариста и продюсера нового проекта вместе с создателем оригинальной компьютерной игры Нилом Дракманном.

В середине января стало известно, что поставит пилотную версию будущего проекта станет российский режиссер Кантемир Балагов. Изначально в этой роли должен был выступить режиссер «Чернобыля» Йохан Ренк, однако из-за несовпадений в графиках было принято решение о его замене.

«Пишу с трясущимися руками. Мечты сбываются. Я большой фанат The Last Of Us и никогда не забуду, как эта игра открыла во мне что-то новое, показала то, чего я раньше в себе не видел. Я до последнего не верил, что это станет возможным. Мечтайте, родные!» — написал Балагов в своем Instagram.

Балагов также поблагодарил за поддержку продюсера Александра Роднянского, который работал с ним над проектом «Дылда». Сам Роднянский в своем Instagram объяснил успех молодого режиссера его профессиональным уровнем и подчеркнул, что для карьеры в современной киноиндустрии страна происхождения не играет большой роли.

«Работа молодого режиссера в сердце Голливуда поможет всем нашим последующим русскоязычным проектам. Даст большую возможность принимать самостоятельные и смелые творческие решения. Потому что в индустрии все решает доверие», — подчеркнул он.

Вскоре после этого стало известно, что оператором пилотного эпизода сериала создатели предложили стать россиянке Ксении Середе, работавшей вместе с Балаговым над фильмом «Дылда».

«Я на 99% уверен, что мы также пригласим оператора, с которой работал Кантемир, она тоже выдающаяся, ее зовут Ксения Середа», — заявил Крейг Мэйзин.

Видеоигра «The Last of Us» (в России издается как «Одни из нас») была выпущена в 2013 году эксклюзивно для консоли PlayStation 3. Кинематографичный приключенческий экшн добился сумасшедшего коммерческого успеха, а также получил множество наград, зарекомендовав себя в качестве одной из лучших игр в истории индустрии. В 2020 году вышел сиквел «The Last of Us. Part II».