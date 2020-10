«Мнения темнокожих важны»: основательница BLM подписала контракт с Warner Bros.

Соучредитель и исполнительный директор движения Black Lives Matter Патрисс Каллорс заключила эксклюзивный многолетний контракт с Warner Bros. Television. Правозащитница будет участвовать в разработке и производстве оригинальных проектов для всех платформ компании, включая потоковые сервисы, кабельное телевидение и пять вещательных сетей. Об этом сообщает Deadline.

Согласно источнику, Каллорс будет работать над созданием драм, комедий, боевиков, молодежного контента, анимационных фильмов и программ для семейного просмотра. Также лидер Black Lives Matter имеет право повлиять на редактуру уже существующих сценариев будущих фильмов и шоу.

Реклама

«Мнения темнокожих, особенно тех, которые исторически были маргинализированы, очень важны и являются неотъемлемой частью сегодняшней повестки, — сказала Каллорс. — Наши ценности и расширение движения необходимы и жизненно важны для того, чтобы помочь формированию новой истории для наших семей и общин. Я полна решимости для демонстрации этих историй в моей новой творческой роли в семье Warner Bros. Как давний общественный организатор и пропагандист социальной справедливости, я верю, что моя деятельность за камерой будет продолжением работы, которую я делала последние 20 лет. Я с нетерпением жду возможность усилить талант и голоса других креативных темнокожих людей с помощью своей работы».

В течение 20 лет Каллорс находилась на передовой реформы уголовного правосудия и отстаивала права афроамериканцев. В 2013 году она стала соосновательницей глобального движения Black Lives Matter. За привлечение внимания общественности к расовому неравенству в США журнал Time включил правозащитницу в топ-100 самых влиятельных американцев в категории «Иконы». Ожидается, что сотрудничество с Warner Bros. расширит работу Black Lives Matter и создаст дополнительные возможности для пропаганды равенства людей вне зависимости от их цвета кожи.

После резонансной гибели афроамериканца Джорджа Флойда о расизме еще более открыто заговорили голливудские звезды, театральные артисты и представители музыкальной индустрии. Звезды Бродвея, в частности, рассказали о расовом неравенстве в театральном сообществе. Первыми из темнокожих артистов, пожелавших высказаться, стали актер спектакля «Dear White People» («Дорогие белые люди») Гриффин Мэтьюз, драматург Доминик Морриссо и звезда постановки «My Fair Lady» («Моя прекрасная леди») Кристиан Данте Уайт.

«Расизм крал наши мечты, душил наши истории, грабил наш талант и затем отбрасывал нас, когда мы больше не представляли ценности», — сказал Мэтьюз в видеоролике, опубликованном в Twitter.

Также он упомянул режиссеров, хореографов, агентов, актеров, прессу и рецензентов, «притворяющихся союзниками» отрасли, из-за которых «Бродвей — расистский».

В свою очередь певец The Weeknd (Эйбел Тесфайе) во время дистанционного вручения премии MTV VMA заявил, что ему трудно казаться веселым перед зрителями, и попросил справедливого суда для полицейских, стрелявших в афроамериканцев Джейкоба Блейка и Брионну Тейлор. 29-летний Блейк, как известно, был ранен семью выстрелами в спину на глазах у своих детей, а 26-летнюю Тейлор убили, ворвавшись к ней в дом из-за подозрения в торговле наркотиками. За клип на песню «Blinding Lights» The Weekend одержал победу в главной номинации VMA — «Видео года», а также получил приз за «Лучшую песню в стиле R&B». Каждый раз, когда артист выходил на сцену за наградой, он начинал свою речь с напоминания об этих ситуациях и требовал справедливости. В категории «Видео во имя добра» победила певица H.E.R. с роликом «I Can't Breath» о Джордже Флойде.