В Подмосковье сбили дроны в районе МНПЗ и города Раменское

В Подмосковье сбили еще два дрона ВСУ (Вооруженных сил Украины). Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Беспилотники были перехвачены в районе города Раменское и Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ).

«Повреждений и пострадавших нет, угрозы работе МНПЗ нет», — подчеркнул чиновник.

До этого сообщалось о еще пяти сбитых на подлете к Москве беспилотниках.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В мае 2023 года дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и Республика Крым. 30 августа 2023 года дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.