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В российских школах запретили смартфоны

В российских школах запретили использовать мобильный телефон на уроках

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Dean Drobot/Shutterstock/FOTODOM

Российским школьникам в новом учебном году нельзя пользоваться мобильным телефоном на уроках. Соответствующий закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Теперь учащиеся имеют право достать смартфон только при экстренном случае, когда возникает угроза жизни или здоровью одноклассников или педагогов.

Данная мера призвана повысить дисциплину на уроках, которую детей обязывают строго соблюдать.

Два года назад педагоги выступали с такой инициативой на общероссийском родительском собрании. Было заявлено, что учащиеся не будут отвлекаться на гаджеты. Опрошенные «Газетой.Ru» учителя разошлись во мнениях о том, насколько обосновано такое требование к школьникам всех классов. В Национальном родительском комитете тогда посчитали, что вводить ограничения нужно в каждой школе по решению родителей учащихся, чтобы избежать конфликтов. Но при этом спикеры сочли, что школьники активно используют смартфоны для списывания, поэтому запрет оправдан.

Ранее житель Алтая похитил девятилетнего мальчика, пообещав подарить ему телефон.

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