Плейлист недели: «Мумий Тролль», Монеточка и Gorillaz

«Мумий Тролль» и Скриптонит — «Кутить»

«Мумий Тролль» выпустил новый мини-альбом «Призраки завтра». В него вошли восемь треков, в том числе «Не целуясь» с T-Fest и «Кутить» с гостевым куплетом Скриптонита. В декабре группа представит тринадцатую по счету пластинку «После зла», которая, вероятно, станет их последней совместной студийной работой.

Монеточка — «Ириски и риски»

У певицы Монеточки вышел второй альбом «Декоративно-прикладное искусство». За саунд снова отвечал Витя Исаев (он же БЦХ). Вдохновлялась Монеточка популярной музыкой нулевых — тут есть отсылки как к русской эстраде, так и к «Королю и шуту». Внутри всего один фит — с Ваней Noize MC.

«Дайте танк (!)» — «Люди»

«Вы думали, люди не любят? Не угадали. Люди любят, да еще как!»: в эпоху пандемии группа «Дайте танк (!)» записала очень бодрый альбом «Человеко-часы». Он про тех, кто все время куда-то спешит и не знает, как жить себе в удовольствие.

Gorillaz — «The Pink Phantom»

В новом эпизоде уже полюбившегося подкаста Gorillaz «Song Machine» неожиданно поучаствовали композитор Элтон Джон и рэпер 6LACK. Идеальный коллаб выглядит так.

21 Savage и Metro Boomin — «Runnin»

Долгожданную вторую часть «Savage Mode» 21 Savage и Metro Boomin нужно послушать хотя бы ради Моргана Фримена в роли рассказчика. Также на релизе гостят Дрейк, Young Nudy и Young Thug. Фоллоу-ап вышел спустя четыре года после первого альбома, за это время хип-хоп-артисты стали настоящими трэп-звездами. 21 Savage, например, в прошлом году был номинирован на «Грэмми».

Маленький буддист — «Осё»

Рэпер из Бурятии и менеджер Хаски Руслан Хартаев, он же Маленький буддист, отметился EP «Сарира». В трек-лист среди прочего вошел сингл с Everthe8 «Туман».

Eartheater — «Volcano»

Художница и подписантка берлинского лейбла PAN Александра Дрючин (Eartheater) на карантине зря времени не теряла и, сидя дома в своей студии, записала более сотни различных шумов. Все они вошли на ее очередную экспериментальную пластинку «Phoenix: Flames Are Dew Upon My Skin». В ней выдержанная и спокойная акустика периодически прерывается множеством наложенных звуков, будь то скрежет металла или скрип качелей.