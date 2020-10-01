«Цензура — это нехорошо»: режиссер фильма о Карабахе раскритиковал ММКФ

Армянский режиссер Дживан Аветисян раскритиковал руководство Московского международного кинофестиваля (ММКФ) за исключение его фильма «Врата в рай» из программы смотра. В беседе с «Газетой.Ru» он обвинил организаторов в подавлении искусства на фоне «зависимости от чиновников».

Реклама

«Цензура — это нехорошо! Такой престижный фестиваль, как Московский международный кинофестиваль, никогда не должен зависеть от внешних государственных чиновников в вопросе принятия решений, — считает Аветисян.

— Если фильм имеет художественную и производственную ценность, плюс отборочная комиссия не увидела никаких проблем в первую очередь с самим фильмом, то фестиваль должен принять свое окончательное решение. Это медвежья услуга человечеству, особенно когда вы подавляете искусство».

Режиссер отметил, что его главная задача — «способствовать миру», используя кинопроизводство для освещения важных проблем. Он подчеркнул, что в фильме о Нагорном Карабахе нет никаких «зацепок», которые могли бы подогреть межнациональный конфликт.

«Все мои фильмы, включая «Врата в рай», пропагандируют мир. В фильме нет ненависти или пропаганды против азербайджанцев. Я уверен, что, если бы были какие-то спорные моменты, мой главный актер Рихард Заммель и мои международные продюсеры не решились бы участвовать в этом кинопроекте, — отметил постановщик. — Мои предыдущие два фильма «Теваник» и «Последний житель» как раз об этом. Я стремлюсь сделать эти фильмы доступными на более широком рынке. Я благодарен, что «Теваник» в настоящее время находится на Amazon Prime».

Также режиссер попросил обратить внимание на то, что он родился в Арцахе и вырос во время конфликта между Арменией и Азербайджаном в 1990-х. По словам Аветисяна, во время текущего столкновения в Нагорном Карабахе на линии фронта находятся его родственники.

«Не хочу, чтобы какой-нибудь ребенок стал свидетелем разрушительных последствий войны. Последствия этого ужасны, и я определенно не хочу, чтобы мои дети росли в такой среде. Моя семья в настоящее время проходит через это, и дети в моем районе прячутся в бомбоубежищах, — поделился режиссер. — Я предпочитаю демонстрировать свой фильм, чтобы способствовать миру, а не заново пережить реальность этой войны».

Лишившись возможности презентовать «Врата в рай» на ММКФ, Аветисян выразил надежду на внимание крупных международных фестивалей к его фильму.

«Наш фильм представлен компанией MPM Premium/International Sales of France, и мы коллективно работаем над дистрибуцией. Мы понимаем, что мы испытаем некоторое движение назад. Однако это не остановит нас в продвижении нашего фильма, — сказал режиссер. — Мы призываем членов отборочных комиссий других международных кинофестивалей рассмотреть наш фильм в своих программах.

Мы хотели бы, чтобы авторитетный кинофестиваль активизировался, несмотря на давление со стороны азербайджанского правительства, и продемонстрировал этот фильм на глобальной платформе».

Ранее программный директор ММКФ Кирилл Разлогов назвал исключение фильма из программы смотра «мерой предосторожности по отношению к картине, которая напрямую связана с Карабахом».

«Картина исключена в связи с тем, что напрямую связана с Карабахом, с армяно-азербайджанским конфликтом, с военными действиями, — объяснил Разлогов в комментарии ТАСС. — Когда началась эскалация военных действий, было принято решение, что во избежание столкновения между армянами и азербайджанцами в Москве и вокруг Карабаха мы воздержимся от показа картины, хотя картина хорошая».

По словам Аветисяна, решение организаторов фестиваля его удивило. Режиссер предположил, что азербайджанские правительственные чиновники могли быть вовлечены в процесс принятия решения об исключении фильма из программы.

«Намерение Азербайджана с самого начала состояло в том, чтобы саботировать наш фильм», — утверждает Аветисян.

Во время производства ленты в прошлом году глава азербайджанской общины Нагорно-карабахского региона Турал Гянджалиев направил кинематографистам письмо с протестом.

«Мы всегда задавались вопросом — каким образом люди живут как ни в чем не бывало на территории Нагорного Карабаха, зная и являясь свидетелями несправедливости и пролитой на этих землях крови?» — приводит текст письма Sputnik Азербайджан.

Также глава общины упомянул резолюцию Совета Безопасности ООН 884, признающую Нагорный Карабах регионом Азербайджанской Республики.