Вместо Железного человека: Сорвиголова присоединится к «Мстителям»

Компания Marvel Studios планирует включить Сорвиголову в команду «Новых Мстителей» — вне зависимости от того, кто его сыграет. Несмотря на недавние комментарии актера Чарли Кокса, сыгравшего персонажа в ныне закрытом сериале Netflix, портал We Got This Covered на днях сообщил о его переговорах со студией относительно возвращения к роли Мэтта Мердока. Согласно источнику, Marvel имеет большие планы на этого персонажа.

Отмечается, что Сорвиголова являлся одним из главных среди «Защитников», поэтому он и мог стать приоритетом студии для потенциальных «Новых Мстителей». При этом если героя сыграет другой актер, поклонники персонажа, скорее всего, останутся недовольны. В конце апреля Кокс заявил ComicBook.com, что студия не обсуждала его возвращение к роли в проектах Marvel.

«Ничего не знаю об этих слухах, но они, определенно, никак не связаны с моим Сорвиголовой, — заявил актер, комментируя новость о появлении его персонажа в новом «Человеке-пауке» с Томом Холландом. — Я к этому не имею никакого отношения. Даже если это окажется правдой, то без меня. С другим актером».

Посте того, как в финале «Человека-паука: Вдали от дома» всему Нью-Йорку стало известно, что под маской супергероя оказался Питер Паркер, фанаты заявили о необходимости включить в сюжет его союзника. Тогда же в сети появились слухи об инициативе Marvel перенести Мэтта Мердока из сериала, лишь отчасти перекликавшегося с киносерией, в основную франшизу.

В трех сезонах сериала «Сорвиголова» и в спин-оффе «Защитники» Кокс исполнял роль Сорвиголовы. Согласно самому актеру, он бы хотел снова сыграть супергероя в фильме или сериале.

«Мне очень нравится идея, по которой Джессика [Джонс] и Мэтт появляются на заднем плане. Или что Мэтт консультирует Питера Паркера как адвокат. Это было бы очень и очень круто», — сказал он.

«Новые Мстители» — команда супергероев из спин-оффа комиксов об оригинальных «Мстителях». По сюжету в нее входят Соколиный глаз, Человек-паук, Мисс Марвел, Росомаха, Существо из «Фантастической четверки» и другие.

Параллельно с обнадеживающими новостями о Сорвиголове в сети появилась печальная информация для поклонников другого популярного персонажа вселенной Marvel — Дэдпула, права на которого недавно достались Disney.

Так, автор оригинальной истории о герое Роб Лайфилд в одном из интервью раскритиковал Marvel Studios за то, что фильм «Дэдпул 3» до сих пор не вышел, озвучив свои обвинения в адрес главы студии Кевина Файги и его коллег.

«Я обвиняю Marvel в том, что этого еще не произошло. Они — причина, по которой это [выход третьего «Дэдпула»] не происходит. Если [персонаж] не вписывается в ваш генеральный план, просто передайте его другим», — посоветовал Лайфилд, подчеркнув, что на данный момент у Marvel Studios «ноль планов» на его детище.

Купив 21st Century Fox со всеми ее проектами, Disney нарушил планы компании по расширению вселенной «Дэдпула». Несмотря на то, что работа над третьей частью хулиганского боевика началась, она протекает очень медленно и провоцирует критику фанатов.

О начале разработки студией Marvel продолжения франшизы актер Райан Рейнольдс заявил во время передачи «В прямом эфире с Келли и Райаном». Он сообщил, что занимается разработкой нового «Дэдпула» с командой, которая снимала первые два фильма.

«Да, мы сейчас со всей командой работаем над ним, — заявил Рейнольдс. — Мы теперь в Marvel, что вроде как высшая лига. Безумие. Так что да, мы над ним работаем».

Несмотря на то, что над третьей частью «Дэдпула» работают создатели других частей фильма, в сети ходят слухи о том, что он будет отличаться от предыдущих. При бюджете в размере $58 млн мировые сборы первого «Дэдпула» достигли 782,6 млн. Сумма производства второго фильма увеличилась в два раза — до $110 млн, но сборы почти не изменились, составив 784,8 млн.

Ранее «Газета.Ru» подробно расписала обо всех грядущих фильмах и — отдельно — сериалах, основанных на комиксах Marvel.