Скандал из-за песни Пугачевой: в чем обвинили победителя «Маски»

Триумфатор проекта «Маска» на НТВ Анатолий Цой уличен в плагиате. По словам белорусской певицы Палины, артист полностью скопировал ее кавер на песню Аллы Пугачевой «Позови меня с собой».

В своем блоге исполнительница обратила внимание на то, что еще в августе прошлого года она опубликовала свою версию хита Примадонны и даже сняла на него клип.

Удивительным образом ее видение полностью совпало с кавером Цоя, который так поразил членов жюри в одном из выпусков шоу и, вероятно, стал определяющим в его победе. Артистка обвинила бывшего солиста MBand в том, что тот воспользовался ее интеллектуальным трудом, не удосужившись ее поблагодарить или упомянуть после исполнения.

«Обидно, что кто-то может так делать, да и все. Без лишнего упоминания, какой-либо сноски или хотя бы захудалой благодарности на электронную почту. Обидно, что у большой дружной команды не нашлось, что от себя добавить в аранжировку по существу», — посетовала она у себя в Instagram, отметив, что для избежания такого откровенного плагиата артист мог бы изменить партию ударных или исполнить еще несколько куплетов, поскольку в оригинале их больше. ⠀

Палина подчеркнула, что на создание этого кавера она потратила более 100 часов энергоемкого интеллектуального труда, отметив, что «оказывается, можно делать по-другому».

«Простые идеи долго вынашиваются и зачастую для того, чтобы они случились нужно переработать сотни других. До финальной версии кавера «Позови меня с собой» у меня было 3 рабочих проекта, в которых я пробовала найти нужное музыкальное сочетание в течение трех-четырех месяцев», — написала она.

По словам певицы, ей изначально было понятно, что, работая над кавером, она не сможет сохранить никаких прав на него. Артистке нечего предъявить Анатолию Цою, поэтому, по ее словам, она хочет поскорее ее забыть.

«История песни и так тяжелая. Мне даже кажется, что это ее какое-то кармическое сопровождение. Такие дела. Обидно.» — заключила она.

Многие подписчики певицы в комментариях упрекнули ее в «несимпатичной попытке попиариться» на успешном шоу и артисте. Некоторые также отметили, что ее «титанический интеллектуальный труд» очень сильно напоминает замедленную версию трека «Dust it Off» группы The Do.

Напомним, что в минувшее воскресенье рейтинг телеканала НТВ взлетел до рекордного — в кульминационный момент снятия маски победителем проекта доля среди зрителей старше 18 лет составила 38,0%.

В образе Попугая выступала солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева, под маской Оленя — народная артистка России Лариса Долина, а в роли Волка выступала бывшая солистка группы «Сливки» Карина Кокс. Триумфатор шоу — Лев, оказался певцом Анатолием Цоем.

Согласно пресс-службе телеканала НТВ, небывалые эфирные показатели шоу позволили каналу достичь максимального за почти 10 лет рейтинга. Проект «Маска» стал самой популярной развлекательной программой на российском телевидении за последние 4 года и самым популярным музыкальным шоу последних 7 лет.

«Общая доля девятого, финального выпуска первого сезона достигла значения 28,5%, а рейтинг — 10,7% в аудитории старше 18 лет», — цитирует сотрудника пресс-службы «Телепрограмма».