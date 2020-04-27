«Уничтожили знаменитость»: Собчак о скандале с Тодоренко

Журналистка Ксения Собчак выступила в защиту телеведущей Регины Тодоренко, которая подверглась всеобщему порицанию и травле за свое высказывание, оправдывающее домашнее насилие. Экс-кандидатка в президенты России посвятила ситуации большой пост в своем Instagram-аккаунте. По словам Собчак, она с юных лет не могла терпеть травлю и несправедливость.

«Считаю своим долгом заступиться за человека, который ошибся, но на которого сейчас развернулась настоящая травля, — написала она. — Регина Тодоренко уже сто раз извинилась за свои слова, но этого мало. Ведь вопрос не в словах, не правда ли?»

Собчак предположила, что в действительности история приобрела такой резонанс из-за того, что для «толпы» нет большего удовольствия, чем уничтожить очередную знаменитость.

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«Я против домашнего насилия, против виктимшейминга (видимо, имелся в виду виктимблейминг — «Газета.Ru») и рассуждений в духе «она сама виновата», но я также против «диктатуры толерантности». Когда любое неосторожное или глупое слово становится стартом травли. Все либеральные, феминистские, элгэбэтэшные и прочие ценности ценны до тех пор, пока мы просвещаем, возмущаемся, отстаиваем их, но даем всем право на ошибку и право на извинение. Если права такого нет, то грош цена этим ценностям», — продолжила журналистка.

Собчак убеждена — проблема не в том, что «какая-то блогерша ляпнула» не подумав, а в том, что большинство до сих пор не понимает смысл феминизма и воспринимает это слово негативно.

«Проблема в том, что многие вообще не понимают, что это такое, думая, что это женщины «которые не бреют подмышки». И вот над этим надо работать, создавая позитивную повестку, а не над тем чтоб уничтожить Регину Тодоренко. У меня все», — заключила телеведущая.

Ранее в защиту опальной блогерши высказалась актриса Настасья Самбурская. Звезда сериала «Универ» написала в своем блоге, что не видит оправдания жестоким избиениям женщин «кулаком по лицу». Однако она также знает ситуации, когда женщины сами провоцируют мужчин на малозначительный «подзатыльник», после чего именуют себя «жертвами домашнего насилия».

«Понеслась! Затравили Тодоренко за то, что имела неосторожность высказаться со своей позицией. Подключились жертвы домашнего насилия! Меня били и значит, я тоже имею право высказаться, послушайте пожалуйста! — написала артистка. — А когда ты выносишь мозг человеку изо дня в день, неделями и годами, а в итоге тебе максимум дали подзатыльник, это не насилие. Это всего лишь предупреждение о том, что мужчина тоже человек, и если ты чертова психопатка и не видишь берегов, то вот тебе успокоительное».

По мнению Самбурской, это не тот случай, о котором нужно шуметь в соцсетях, обращаться в суд и травить блогеров.

Она также обвинила в «бабьей тупости» женщин, которые «изнасиловали морально чужой мозг и отделались легким испугом», но твердят о том, что стали жертвами домашнего насилия.

«От этого ваши мужчины начинают приходить с работы поздно ночью, утыкаться в компьютер или бутылку. Никто не говорит про случаи, когда вы хорошая, а мужчина ваш больной психопат. Просто не надо раздувать из мухи слона!» — заключила Самбурская.