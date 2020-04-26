«Как его кумир Трамп»: Канье Уэст стал миллиардером

Издание Forbes признало американского рэпера Канье Уэста долларовым миллиардером. Эксперты оценили его состояние в $1,3 млрд. С отрывом большую часть данной суммы 42-летнему музыканту принес его бренд Yeezy — $1,26 млрд. Стоимость всех остальных активов артиста, согласно подсчетам журнала, в общей сложности составляет примерно $125 млн. Это, в частности, $35 млн, которые Канье держит в акциях, $17 млн наличных, недвижимость на $102 млн, транспортные средства на $3,8 млн, а также его музыкальные активы ($90 млн) — все за вычетом 50% по причине «неликвидности» и возможного владения частью из них его супругой Ким Кардашьян. Попутно в Forbes заявили о долге Уэста в около $100 млн.

Издание также пояснило, почему «начислило» Канье всего $1,26 млрд за Yeezy. Рэперу действительно принадлежат 100% компании, однако брэнд привязан многолетней сделкой к adidas, немецкой корпорации, которая занимается производством, продажей и распространением обуви марки Уэста.

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Эксперты подчеркнули, что бренд практически невозможно отделить от adidas и он едва ли (по крайней мере — сейчас) является портативным бизнесом. Кроме того, авторы материала заявили, что весь успех Yeezy заключен именно в обуви Уэста, тогда как его одежда не приносит никакой прибыли.

Примечательно, что Forbes не просто сухо констатировал состояние (и природу) капитала Канье, но сделал это в явно язвительном стиле. Рэперу среди прочего припомнили его многократные попытки добиться от журнала признания себя долларовым миллиардером, чего издание раз за разом не делало. В ответ на подобное Уэст возмущался — как публично, так и в личном общении. Так, один раз он посетовал, что «показал им чек на $890 млн, но они все еще не сказали, что я миллиардер», а также обвинял журналистов в «намеренно пренебрежительном отношении». В итоге артист решил лично предоставить Forbes необходимые документы, чтобы те все-таки публично перевели его через психологическую отметку в $1 млрд. При этом сам Канье вряд ли был сильно удовлетворен финальной суммой, ведь она, по его личному мнению, оказалась меньше в несколько раз.

«Это не $1 млрд, — заверил Уэст. — Это $3,3 млрд, так как никто в Forbes не умеет считать».

В материале музыканта также сравнили с президентом США Дональдом Трампом, которого тот неоднократно поддерживал — за это он до сих пор подвергается ожесточенной критике со стороны ненавидящих политика соотечественников и коллег по шоу-бизнесу. Согласно авторам, «Уэст, утверждающий, что стоит более $3 млрд, так же чрезмерно хвастлив, как и его политический кумир Трамп».

История теплых отношений Канье и Трампа насчитывает уже не один год. Ее апофеозом стала личная встреча рэпера с президентом в Овальном кабинете осенью 2018-го. В ее ходе музыкант, в частности, объяснил, почему поддерживает республиканцев, и рассказал о своих политических взглядах в целом.

«Люди ожидают, что если ты афроамериканец, то автоматически поддерживаешь демократов, — отметил артист — Я много разговаривал на эту тему и пришел к выводу, что высокий достаток превращает людей — и в том числе афроамериканцев — в демократов. И меня упрекают и стараются даже напугать из-за того, что я ношу это кепку (красная кепка с надписью: «Сделаем Америку великой снова» — «Газета.Ru»). Но она мне наоборот дает силы, и я учусь быть отважным. Эта кепка превратила меня в Супермена, а он мой любимый герой».

После окончания мероприятия Уэст был публично раскритикован коллегами, посчитавшими, что Канье «с позором продал свою душу».