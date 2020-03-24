От автора «Города грехов»: Роберт Родригес снимет «Мандалорца»

Режиссер картин «Алит: Боевой ангел» и «Город грехов» Роберт Родригес примет участие в съемках второго сезона сериала «Мандалорец», пишет HN Entertainment со ссылкой на собственный источник. При этом не известно, срежиссирует ли Родригес проект полностью или выступит в качестве автора отдельных серий. Сам постановщик пока не комментировал новость.

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Уточняется, что вместе с кандидатурой Родригеса рассматривался и Джеймс Мэнголд, известный по фильмам «Логан» и »Ford против Ferrari», однако тот опроверг слухи в своем Twitter.

«Не занимаюсь этим, и никогда не обсуждал это. Также советую фанатам обратить внимание на то, кто именно распространяет такие новости. Заметьте, что подобные сайты выдают гипотезу за факт», — ответил Мэнголд на репост режиссера Рона Ховарда.

Дата премьеры второго сезона намечена на октябрь 2020 года. В актерский состав вернется Педро Паскаль. К касту также присоединилась Розарио Доусон, которая исполнит роль Асоки Тано, ученицы Энакина Скайуокера.

Роберт Родригес известен зрителям по фильмам «Отчаянный», «Мачете», «От заката до рассвета», сценаристом которого выступил Квентин Тарантино, и «Город грехов». Его последняя работа — «Алита: Боевой ангел» — собрала в прокате более $400 млн. Также ждет своего выхода его научно-фантастический фильм «Мы можем быть героями» («We Can Be Heroes»). Картина расскажет о похищении пришельцами всех супергероев Земли, после чего спасти их берутся их дети. В актерском составе, согласно Deadline, значатся Педро Паскаль, Кристиан Слэйтер, Бойд Холбрук, Акира Акбар и другие. Сценарий написал сам Родригес.

Следующим проектом Родригеса станет триллер «Гипнотический» («Hypnotic»). По данным Collider, главную роль в нем исполнит Бен Аффлек.

По сюжету детектив оказывается в центре скандала, связанного с его пропавшей дочерью и тайной правительственной программой. Бюджет фильма составит приблизительно $60-80 млн. В качестве сценаристов выступили Родригес и Макс Боренштейн.

В феврале этого года бывший гендиректор Disney Боб Айгер намекнул на создание нескольких спин-оффов сериала «Мандалорец». Он отметил, что в дополнительных проектах у популярного шоу появятся новые герои и злодеи. Сериал, ставший ответвлением саги «Звездные войны», вышел в ноябре 2019 года и снискал огромную популярность у зрителей — в большой степени из-за Малыша Йоды.

Помимо культовой саги, Disney готовит сразу несколько проектов по вселенной Marvel: сериалы «Сокол и Зимний солдат» с Энтони Маки и Себастианом Стэном, который выйдет на онлайн-платформе в августе 2020-го, «Ванда/Вижн» с Элизабет Олсен и Полом Беттани (декабрь этого года), а также «Локи» с Томом Хиддлстоном (весна 2021-го). Кроме того, ожидаются сериал про джедая Оби-Вана Кеноби с Юэном Макгрегором в главной роли и шоу о приключениях капитана разведки Альянса Кассиана Андора, который станет приквелом первого спин-оффа франшизы «Изгой-один. Звездные войны: Истории».