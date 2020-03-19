Избил врачей: звезде «Кадетства» грозит уголовка

Российскому актеру Кириллу Емельянову грозят два уголовных дела. В состоянии алкогольного опьянения исполнитель роли «гниды» в популярном сериале «Кадетство» избил врачей и оскорбил сотрудников полиции, пишет Mash. Инцидент произошел накануне вечером, актер вместе со своей девушкой, моделью Екатериной Бобковой, выпивали и снимали видеотрансляции для своих подписчиков. В какой-то момент Емельянов отключился, напугав этим свою партнершу, которая в итоге решила вызвать бригаду медиков.

Когда сотрудники скорой прибыли, артист находился в бессознательном состоянии, однако вскоре он пришел в себя и набросился с кулаками на врачей.

После драки с медиками к дебоширу приехали сотрудники полиции, которым он стал угрожать, сыпать оскорблениями и пытаться возобновить драку, но был задержан и транспортирован в ОВД. По дороге туда он вновь «отключился». Пока Емельянов отсыпался, его подруга, полицейские и врачи давали показания.

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Любопытно, что подруга актера также была ключевой свидетельницей в громком деле футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Екатерина Бобкова находилась в компании обвиняемых, когда они совершили нападение в московском кафе в октябре 2018 года.

Во время заседания в Пресненском суде девушка доказывала то, что она пыталась предотвратить драку. Также известно, что у Бобковой были отношения с Кокориным. На одной из видеозаписей с камер наблюдения в кафе, где произошел известный инцидент, девушка сидела на коленях у футболиста и целовалась с ним. Однако во время слушания она опровергла данный факт, заявив, что относит себя к сексменьшинствам.

«Я лесбиянка, к мужчинам влечения не испытываю. Целовались ли с Кокориным — не помню», — заявила она.

Спустя два дня после того, как спортсмены были приговорены к заключению в колонии, с Бобковой произошел несчастный случай. Девушка выпала с балкона четвертого этажа в чешском городке Шпиндлерув-Млин, куда она прилетела вместе с подругой, чтобы отвлечься от судебных разбирательств. В результате падения она получила переломы ребер, таза, контузию легких и внутричерепное кровоизлияние. Ради сохранения жизни медики вводили модель в медикаментозную кому. Свою версию произошедшего девушка смогла озвучить только спустя три месяца после восстановления. Бобкова убеждена, что на нее было совершено покушение, несмотря на то, что правоохранительными органами Чехии не было обнаружено следов насильственных действий по отношению к ней.

«Татьяна (Атемасова. — «Газета.Ru») — моя подруга уже восемь лет. Мы с ней года два не общались — пути разошлись. И вдруг неожиданно она появилась из ниоткуда, начала постоянно звонить и писать, — цитирует Бобкову телеграм-канал Baza. — Предложила полететь в Прагу к ее знакомому (при этом сам инцидент произошел в другом городе, но на представленном видеофрагменте женщина не вдается в подробности путешествия. — «Газета.Ru»). Я решила, что мне нужно отвлечься от всей этой истории с футболом, и решила поехать с ней. В Чехии мы познакомились с молодыми людьми Андреем и Александром, поужинали».

Позже, по словам Екатерины, ее подруга стала часто поднимать тему потасовок с участием спортсменов, что вызывало у нее болезненные воспоминания.

«Я сказала Тане: «Давай пойдем», – а она опять начала поднимать тему про футболистов. Я ответила: «Таня, мне это тема неприятна, я из-за этого из Москвы уехала». Она мне: «Да-да-да». Я уже хотела спать, но ребята стали говорить: «Давайте выпьем! Давайте выпьем!» У меня уже был свой бокал вина, Андрей дал мне другой. Я сказала, что пойду спать, выпила этот бокал – и все. Больше я ничего не помню», – сообщила Бобкова.

Также девушка рассказала, что после медобследования в Москве врачи предположили, что перед падением она получила удар по голове. Они также предположили, что из-за удара пострадавшая потеряла сознание еще до падения с балкона, что могло сохранить ей жизнь.