«Гадкий поступок»: Лера Кудрявцева объяснила уход с «Муз-ТВ»

Постоянная ведущая «Муз-ТВ» Лера Кудрявцева заявила о своем уходе с телеканала после 20 лет сотрудничества. Причиной этого решения стала обида на директора «Муз-ТВ» Армана Давлетярова, который не включил ее в список ведущих ежегодной премии. Вместо Кудрявцевой церемонию проведет певица и телеведущая Ольга Бузова. Также победителей в номинациях будут объявлять Максим Галкин, Ксения Собчак и Александр Ревва.

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«Решение мною уже принято. Потому что иногда один гадкий поступок говорит обо всем. У меня запланирована съемка «10 самых» 15 марта, но она уже не состоится. Сейчас нахожусь не в Москве, поэтому объявлю об уходе, когда вернусь», — цитирует Кудрявцеву «СтарХит».

По словам знаменитости, она работала на «Муз-ТВ» за символическую плату «по дружбе», испытывая своеобразную ностальгию.

«Договаривалась специально с НТВ, где работаю, мол не могу бросить то — родное и близкое. Но с таким свинским отношением мириться не буду», — заявила 48-летняя телезвезда.

Она призналась, что испытывает смешанные чувства и обиду из-за потери старых друзей, но не может простить предательства.

«Арман звонил несколько раз после моего первого комментария журналистам, но я не взяла трубку. Больше нет желания общаться с псевдо-друзьями, которые делают вид и хитрят, что не понимают, о чем речь. Мне все равно, кто будет вести премию, но мне не все равно на отношение «друга» и на то, как он решил себя повести в данной ситуации. Я принимаю его закон игры теперь. Нет проблем!» — заявила Кудрявцева.

Также ведущая прокомментировала слухи о том, что ее прайс якобы намного выше, чем у Бузовой. По словам Кудрявцевой, стоимость проведения церемонии с ней никто не обсуждал. Она подчеркнула, что узнала о решении Давлетярова из публикаций в СМИ и удивилась тому, что он не сказал об этом лично.

«Я точно не рвусь никуда и спокойно бы все приняла и поняла, еще бы и подсказала. Если учесть то, что сама давно говорила, мол, нужно привлекать молодых. Ну, как говорится, главное пусть все будут здоровы и счастливы», — сказала ведущая.

Комментируя слова Кудрявцевой, Давлетяров заявил, что у нее не было контракта с «Муз-ТВ», а менять составы ведущих премии — это нормальная практика.

«Каждый год составы ведущих меняются. Да, действительно Лера Кудрявцева вела премию каждый год, за исключением одного, — тогда это было связано с ее декретом. В этом году организаторы премии решили в очередной раз поменять состав ведущих. Это нормальная практика. Здесь нужно уточнить, что личное уведомление о том, что их не приглашают повторно в этом году вести премию, не получили ни Настя Ивлеева, ни Михаил Галустян, ни Дмитрий Нагиев, ни другие, задействованные в предыдущих годах ведущие. Лера Кудрявцева всегда принимала участие в премии на тех же основаниях и условиях», — объяснил глава «Муз-ТВ».

Он отметил, что не понимает обиды Кудрявцевой на телеканал, сделавший ее «визитной карточной музыкального телевидения в России».

«Здесь нам хотелось бы присутствия взаимного уважения и понимания позиции канала, — заявил Давлетяров. — Ей всегда давали лучшие проекты. Ей грех на что-то жаловаться, и уж тем более упрекать в чем-то нас».

Узнав о своем участии в церемонии в качестве ведущей, Бузова назвала себя «глотком свежего воздуха» и «вишенкой на торте» премии «Муз-ТВ». Телеведущая призналась, что ей будет приятно делить сцену с Собчак, Галкиным и Реввой, которые «неоднократно доказывали свое умение работать с аудиторией, держать зрителей в напряжении и талантливо вести церемонию».