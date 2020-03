Возвращение Джека Воробья: Джонни Деппа зовут обратно в Disney

Американский актер Джонни Депп может сыграть Джека Воробья в шестом фильме франшизы «Пираты Карибского моря». Инсайдер портала We Got This Covered утверждает, что продюсеры Disney добиваются возвращения в проект артиста, публично уволенного студией из-за обвинений в избиениях бывшей жены — звезды «Аквамена» Эмбер Херд.

По данным источника, роль Деппа будет второстепенной, потому что главной героиней ленты, скорее всего, станет женщина-пират. Издание также сообщает, что написанием сюжета к фильму занимаются автор мини-сериала «Чернобыль» Крэйг Мазин и работавший над предыдущими частями франшизы Тед Эллиот.

В 2018 году студия Disney решила отказаться от сотрудничества с Деппом из-за продолжительных судебных тяжб с экс-супругой. Она обвиняла актера в угрозах расправы, в красках описывая, как он якобы схватил ее за горло, ударил по лицу и кричал, что убьет.

В декабре 2015 года, по словам Херд, Депп повалил ее на кровать и начал наносить удары по голове. Их брак продлился чуть больше года и распался из-за «неразрешимых разногласий» по инициативе актрисы. Согласно Variety, во время одного из судебных слушаний она назвала Деппа «монстром».

«В какой-то момент я не могла дышать и кричать. Мне стало страшно, что он, находясь в отключке, не понимает, что делает и правда может меня убить», — жаловалась Херд.

Конечно, в Disney не могли допустить участия нападавшего на женщину актера, однако вскоре он доказал свою непричастность к предъявленным обвинениям. Попавшие в распоряжение Daily Mail телефонные разговоры между Деппом и Херд показали, что актер сам был жертвой домашнего насилия со стороны жены. Об этом в ходе приватного звонка заявила сама актриса: она сожалела о том, что недостаточно сильно избила мужа и стыдила его за побеги от насилия.

«Прости, что я не ударила тебя по лицу как следует. Я ударила тебя, но это не было избиением. Не знаю, каким было движение моей руки, но ты ведь в порядке, я не причинила тебе боль, не избила тебя, просто ударила. Если я кидаю в тебя кастрюлями и сковородками, это еще ничего не значит. Ты такой ребенок. Повзрослей уже, Джонни!» — сказала она.

В ответ актер выразил опасение по поводу того, что одно из подобных выяснений отношений может закончиться плачевно. Он заявил, что предпочитает уходить от конфликта, чтобы этого избежать.

«Детка, я говорил тебе это однажды. Я до смерти напуган, что прямо сейчас мы можем находиться на месте преступления», — сказал Депп.

Обвинения Херд в домашнем насилии актер назвал ложными и заявил, что экс-супруга сама на него нападала под действием алкоголя и выданных по рецепту психостимуляторов.

«Мисс Херд совершила надо мной бесчисленное количество актов домашнего насилия. Периодически это происходило в присутствии третьих лиц, и в некоторых ситуациях стоило мне серьезный физических увечий», — говорил Депп.

В прошлом году актер подал очередной иск к бывшей жене с обвинением в причинении тяжкого вреда его здоровью. За нанесение физического и морального вреда Депп потребовал выплатить ему компенсацию в размере $50 млн.

«Пока я был на съемках фильма в Австралии, примерно через месяц после того, как я женился на мисс Херд, в день, когда мой еще действующий юрист пытался обсудить с мисс Херд необходимость подписания брачного договора, она будто сошла с ума и начала бросаться в меня бутылками», — говорится в показаниях Деппа.

Согласно материалом дела, в 2015 году Херд швырнула в сторону актера стеклянную бутылку. Ударившись о мраморный стол, емкость разлетелась на осколки, один из которых отрезал Деппу подушечку пальца. Во время операций Депп трижды заражался золотистым стафилококком и проходил дополнительное лечение. Комментируя эту ситуацию, актер признавался, что хирургические вмешательства заставили его бояться потерять свои «палец, руку и жизнь».