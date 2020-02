«Бой не окончен»: как Голливуд встретил вердикт по Вайнштейну

24 февраля присяжные Нью-Йоркского суда признали голливудского продюсера Харви Вайнштейна виновным по двум из пяти пунктам обвинения — об изнасиловании третьей степени и сексуальных действиях преступного характера первой степени. Теперь ему грозит до 25 лет тюремного заключения — это подтвердил окружной прокурор Манхэттена. Официальное решение о сроке для Вайнштейна будет вынесено в марте.

После оглашения вердикта присяжных адвокат опального продюсера Донна Ротунно заявила, что для ее клиента «бой еще не окончен».

«Очевидно, [для нас] это горько-сладкий день, — цитирует ее The Hollywood Reporter. — Мы разочарованы». Кроме того, она сообщила о намерении команды Вайнштейна подавать апелляцию. Комментируя решение о заключении продюсера под стражу, она также подчеркнула, что ей «совершенно ужасно наблюдать за тем, как его задерживают».

«Мы не очень хорошо к этому относимся, — добавила адвокат. — Харви — очень сильный, он невероятно силен, он воспринял это как мужчина. Он знает, что мы будем и дальше сражаться за него, знает, что это еще не конец».

Артур Айдала, другой адвокат Вайнштейна, в свою очередь, отметил, что его клиент — в ходе оглашения приговора — был «шокирован, но в то же время стойким». «Он повторял снова и снова: Я невиновен, я невиновен. Как это могло случиться в Америке? Я невиновен, я невиновен». Доказательства не были такими убедительными», — выразил мнение юрист.

Совершенно иначе приговор Вайнштейну оценила звезда сериала «Зачарованные» Роуз Макгоуэн, которая одной из первых обвинила продюсера в харассменте. День, в ходе которого некогда один из самых влиятельных людей Голливуда был признан виновным, она назвала «важнейшим». «Сегодня — важнейший день. Это огромный шаг вперед в нашем всеобщем исцелении, — написала она в Twitter. — Я горжусь смелыми женщинами, которые решились дать показания. <...> И наконец-то могу выдохнуть».

Отреагировала на решение по Вайнштейну и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон. «Приговор суда говорит сам за себя. Люди ждали вердикта, они следили за этим процессом, и время подводить итоги пришло», — цитирует ее РИА «Новости».

В то же время актриса Эшли Джадд, несколько лет назад рассказавшая о сексуальном насилии со стороны продюсера, поблагодарила женщин, «прошедших через травмирующий ад» и сделавших преступления Вайнштейна достоянием общественности.

«Спасибо женщинам, которые давали показания по этому делу и проходили через травмирующий ад, — вы оказали государственную услугу всем девушкам и женщинам», — заявила она.

В то же время телеведущая Падма Лакшми подчеркнула, что Вайнштейн получил по заслугам. «Вайнштейн терроризировал женщин на протяжении десятилетий. Теперь он будет сидеть в тюремной камере, чего заслуживает», — констатировала она в социальных сетях.

Не осталась в стороне и кинематографистка Розанна Аркетт — она выразила мнение, что в будущем законы изменятся и людям будет проще сообщать о случаях изнасилования. «Благодарю отважных женщин, давших показания, а также присяжных, разглядевших грязную тактику стороны защиты. В будущем мы изменим законы — и жертвы будут услышаны, а не дискредитированы. Людям будет проще сообщать об изнасилованиях», — заявила Аркетт.

Как известно, скандал вокруг знаменитого продюсера разгорелся в 2017 году, когда разоблачающие Вайнштейна материалы опубликовали издания The New Yorker и The New York Times. Впоследствии о случаях харассмента с его участием публично заявили многие голливудские знаменитости, включая Эшли Джадд, Роуз Макгоуэн, Кейт Бланшетт, Анджелину Джоли, Уму Турман, Гвинет Пэлтроу, Сальму Хайек. В результате продюсер был уволен из своей собственной компании, исключен из «оскаровской» академии и Британской академии BAFTA. Позднее он добровольно пришел в полицейский участок Нью-Йорка, где ему были официально предъявлены обвинения.