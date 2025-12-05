На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка не прошла в метро по биометрии из-за увеличения губ

В Нижнем Новгороде женщину не пропустили в метро по биометрии из-за филлеров
Алексей Даничев/РИА Новости

В Нижнем Новгороде женщину не прошла через турникет в местро по биометрии из-за филлеров в губах. Об этом сообщает Ura.ru в Telegram-канале.

Жительница рассказала, что перестаралась с увеличением губ и столкнулась с проблемой. После этого она проверила функцию биометрии в других магазинах, однако попытки не увенчались успехом.

Пластический хирург Надежда Рождественская подтвердила в интервью изданию, что чрезмерное вмешательство приводит к искажению биометрических данных. По ее словам, после изменений внешности можно пойти в банк и предъявить документы об операции из клиники, однако после их уменьшения нужно будет вновь менять шаблом биометрии.

До этого в пресс-службе столичного департамента транспорта сообщили, что в Москве с 2 января 2026 года изменятся тарифы на проезд в городском транспорте. По словам специалистов, пятый год подряд самым выгодным способом оплаты остается биометрия — одна поездка обойдется в 71 рубль, что на 12 рублей дешевле оплаты банковской картой.

Ранее сообщалось, что российские школы смогут использовать биометрию для доступа на территорию.

