Не сдержал слез: Элтон Джон прервал концерт из-за пневмонии

Британский певец и композитор Элтон Джон потерял голос во время выступления в новозеландском Окленде, передает Variety. 72-летний артист был вынужден прервать концерт.

«Я полностью потерял свой голос. Я не могу петь. Я вынужден уйти. Извините», — обратился к слушателям Элтон Джон. Покидая сцену, он не смог сдержать слез.

Позднее исполнитель принес свои извинения на странице в Instagram. Он рассказал, что за несколько часов до шоу ему диагностировали пневмонию в легкой форме.

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«Хочу поблагодарить всех, кто пришел сегодня на мой концерт в Окленде. За несколько часов до него мне диагностировали пневмонию в легкой форме, но я был решительно настроен выступить для вас настолько хорошо, насколько был способен. Я пел и играл, отдавая всего себя, пока мой голос просто не пропал. Я очень разочарован, глубоко расстроен и прошу у вас прощения. Спасибо за вашу бесконечную поддержку», — написал Джон.

Как отмечает издание, впереди у артиста запланированы еще два концерта в Окленде — 18 и 20 февраля, а затем он должен отправиться в Австралию, однако теперь не ясно, состоятся ли выступления. Элтон Джон выступает в рамках своего последнего в карьере мирового турне, получившего название по его самому популярному альбому «Goodbye Yellow Brick Road» — певец заменил первое слово на «Farewell». Всего пианист должен дать приблизительно 300 концертов, последний из них состоится в декабре 2020 года в Лондоне.

О прекращении гастрольной деятельности шестикратный обладатель «Грэмми» объявил в начале 2018 года. Он объяснил свое решение тем, что хочет уделять больше времени близким.

«Мои приоритеты сейчас — это мои дети, мой муж и моя семья. Это конец, — сказал Джон. — Я хочу уйти со сцены красиво. Я хочу, чтобы люди говорили: «Я видел его прощальный тур, и это было потрясающе».

Джон состоит в браке с канадским продюсером и общественным деятелем Дэвидом Фернишем, который помог ему избавиться от алкоголизма и наркотической зависимости.. В 2010-м они стали отцами — от суррогатной матери из Калифорнии родился их сын, которому дали имя Захарий Джексон Левон Ферниш-Джон. Через три года года на свет появился второй сын — Элайджа Джозеф Даниэль Ферниш-Джон. В 2014 году Джон и Ферниш расписались и сыграли свадьбу.

На протяжении своей 50-летней карьеры Джон продал более 250 млн пластинок; 52 его сингла входили в британский Топ-40.

Музыкант занимает 49-е место в списке величайших исполнителей по версии журнала Rolling Stone. Он является одним из самых коммерчески успешных исполнителей 1970-х годов: семь альбомов Джона занимали первые места в Billboard 200, 23 сингла входили в американский Топ-40, 16 попадали в первую десятку и шесть поднимались на первое место. Один из них — «Candle in the Wind», посвященный принцессе Диане — разошелся 37-миллионным тиражом. За всю свою карьеру Элтон Джон продал в США и Великобритании больше альбомов, чем любой другой британский соло-исполнитель.

В этом году Элтон Джон удостоился «Оскара» за песню «I'm Gonna Love Me Again», прозвучавшую в фильме «Рокетмен» режиссера Декстера Флетчера. Для музыканта это уже вторая награда Американской киноакадемии: первую он получил за песню к фильму «Король Лев» в 1995 году.