«Лед 2» установил рекорд: что смотрят россияне

Еще до выхода на экраны кинотеатров сиквела хита двухлетней давности «Лед 2» от Жоры Крыжовникова фильму удалось установить рекорд по предварительным продажам российского кинопроката. На 21:00 мск 13 февраля зрители потратили на билеты 63,5 млн рублей, 48,5 млн рублей из которых пришлись на премьерный день – 14 февраля. Таким образом, «Лед 2» значительно улучшил результат своей первой части, собравшей в предпродаже 18,3 млн рублей и занимающей второе место по этому показателю среди российских фильмов. «Лед 2» также оказался на четвертом месте по предпродажам и в общей таблице, уступив игровой версии классики от Disney «Король лев» и девятой части космической саги «Звездные войны». Всего же за первый прокатный уикенд фильму Крыжовникова удалось принести своим создателям 566 млн рублей.

На втором месте в списке лидеров оказался любимый россиянами британец Гай Ричи с новым фильмом «Джентльмены», о котором ранее писала «Газета.Ru». После ряда киноупражнений на материале детективов о Шерлоке Холмсе, легенд о короле Артуре и диснеевской классике неполиткорректный постановщик снова вернулся к своим любимым темам — стильном насилию, черному юмору и динамичному монтажу. За первые выходные российского проката «Джентльменам» удалось заработать 269 млн рублей.

На третьем месте оказалась еще одна премьера этой недели — полнометражная версия приключений любимого по всему миру персонажа компьютерных игр — синего сверхзвукового ежа «Соник в кино». Снятый при помощи компьютерной анимации фильм, где роль главного злодея сыграл сам Джим Керри, показал результат на уровне 126 млн рублей.

На второй неделе российского проката фильм киновселенной комиксов DC о спутнице суперзлодея Джокера «Хищные птицы: потрясающая история Харли Квинн» опустился на четвертое место в таблице лидеров проката. История противостояния самой харизматичной участницы «Отряда самоубийц» преступном лидеру в исполнении Юэна Макгрегора, которую критики отметили за красочный и оригинальный подход к оформлению и дизайну костюмов, собрала за минувший уикенд 81 млн рублей.

Установив абсолютный рекорд по сборам среди российских фильмов, комедия Клима Шипенко «Холоп», где главные роли сыграли Милош Бикович, Александра Бортич и Иван Охлобыстин, на этой неделе замыкает пятерку лидеров. На восьмой неделе проката фильм о попытке перевоспитания столичного «мальчика-мажора» путем перемещения его в условия жизни крепостных в России XIX века принес еще 21 млн рублей.

Считавшийся главным претендентом на премию «Оскар» американской киноакадемии военный фильм Сэма Мендеса «1917», о котором ранее писала «Газета.Ru», постепенно теряет зрительский интерес. После премьеры в конце января картина опустилась на шестое место по сборам, несмотря на похвалу критиков и оригинальный технический прием – имитацию съемок единым планом, без монтажа. Достоинства фильма помогли ему заработать на этой неделе еще 17,9 млн рублей.

Достаточно тихо прошла премьера фильма «Скандал», привлекающего своим звездным актерским составом — главные роли сыграли Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби. Однако история скандала, связанного с обвинениями в сексуальном насилии генерального директора Fox News Роджера Айлза, оказалась слишком далека от обычного российского зрителя и за дебютные выходные его создателям удалось получить 17 млн рублей.

Еще один фильм из «оскаровской» обоймы, «Маленькие женщины» Греты Гервиг, о котором ранее писала «Газета.Ru» постепенно спускается вниз в таблице самых кассовых фильмов российского проката. Экранизация классики англоязычной литературы о непростой жизни четырех сестер в годы гражданской войны в США собрала на третьей неделе проката 14 млн рублей.

После более чем внушительного успеха как в США, так и в России, третья часть франшизы с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом «Плохие парни навсегда» доказала жизнеспособность серии даже самым ярым противникам. Воссоединение двух старых напарников, которым приходится иметь дело не только с преступниками, но и со своими личными проблемами, смогло заработать еще 12 млн рублей.

После скромного старта в российском прокате комедия с Джоном Сина «Игры с огнем» опустилась на последнее место списка самых кассовых фильмов недели. Фильм о пожарных, которые оказались вынуждены стать сиделками у троих детей, оставшихся без родителей, на второй неделе проката принес 8 млн рублей.