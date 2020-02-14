«Сложная операция»: Юрий Антонов отложил юбилей

«Юбилейные концерты переносятся на неопределенный срок. Так же, как и банкет. У меня проблема с ногой, я перенес сложную операцию перед Новым годом», — цитирует певца ТАСС.

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Говоря о том, каким он видит свое юбилейное выступление, Антонов подчеркнул, что мероприятие должно быть «не хуже, чем у других».

«Все зависит от людей, которые будут заниматься этим концертом. Естественно, будут выступать еще какие-то артисты, надо будет договариваться по дате, чтобы все смогли. Это длительный процесс. Концерт должен быть не хуже, чем у других. Я говорю не о репертуаре, а о технических вопросах: режиссура, свет, звук — это все затратное и сложное дело», — заявил артист.

Он также рассказал, что недавно написал новую композицию, которую планирует исполнить вместе с Григорием Лепсом: «Сейчас написал песню, которую, думаю, мы исполним с Гришей Лепсом. Во всяком случае, он заинтересовался. Но в связи с моим вот таким состоянием все откладывается».

Прокомментировал Антонов и слухи в СМИ о том, что он якобы является самым высокооплачиваемым российским артистом на корпоративах. «Коротко выражаясь, брехня. Суммы, которые заявлены в этих публикациях, полностью не соответствуют действительности, вообще. Я не думаю, что кто-то из артистов в нашей стране даже близко подошел к таким суммам. Это чья-то фантазия, — отрезал исполнитель. — Могу откровенно сказать вам: цена моего выступления во много раз меньше. Не буду называть цифры, но сумма в общих пределах известных артистов. Я был бы безумно счастлив, если б мне предлагали такие суммы, как в тех статьях! Но я по этому поводу никогда никого особо не душил, скромно называл суммы».

Кроме того, Антонов выделил ряд музыкантов «новой школы», которые ему нравятся. В частности, певец назвал имена рэперов Басты и Федука.

«Есть Баста, очень симпатичный. Есть еще Федук. Многие имена не могу запомнить, потому что это какие-то клички, как у нас в «приблатненной» молодости. Только у нас эти кликухи были на русском языке, а теперь — на английском», — сказал он.

Отвечая на вопрос о своем отношении к происходящему сейчас на отечественной сцене, народный артист страны признался, что у него в данном случае нет негативной реакции.

«Наступило время, когда зрители выбирают, что они хотят слушать, а не им навязывают, как было раньше. Я отношусь к этому очень положительно. Хотя это сложно назвать музыкой. Это такой набор слов, набор ритма, какое-то бормотание. Все это складывается в определенный стиль и во многих случаях звучит прилично, — пояснил Антонов. — Хорошие ритмы, но звуки одни и те же во всех песнях, под копирку. Чем меньше тембра у девушки — тем лучше, чем меньше тембра у мальчика — тем лучше. Получается такое «оно». Аранжировки тоже под копирку: одни и те же звуки синтезатора, главная тема — соло бас-гитары. Но есть в этом направлении несколько людей, которые меня заинтересовали, талантливые ребята».

О том, что Антонов перенес операцию на ноге, стало известно в начале минувшего января.

При этом друг музыканта Андрей Ковалев тогда выражал мнение, что музыкант перенесет празднование юбилея на год.

«Юрий Михайлович прекрасно себя чувствует, разговорчив, — цитирует его «Московский Комсомолец». — Недавно он сделал операцию на колене, теперь эта болячка ему покоя не дает! <...> Ему нужен дополнительный период для реабилитации, поэтому он пока не выступает, хотя ему очень хотелось бы. Тем более — столько поклонников ждет его концертов. Скоро Юрию Михайловичу 75 лет, я думаю, он на год перенесет юбилей. Даст концерт, когда самочувствие ему позволит».