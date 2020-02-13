«У Степаненко раздвоение личности»: где деньги Петросяна

Адвокат юмориста Евгения Петросяна Сергей Жорин прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, согласно которой народный артист РСФСР перевел своей бывшей супруге Елене Степаненко миллиард рублей незадолго до развода. По словам юриста, данные слухи являются ложными — и якобы инициированы представителями самой Степаненко.

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«Вся эта история и сами выписки — фейк от начала и до конца. Никаких переводов не было. Да и средств таких на счетах также как не было, так и нет. Мы утром обсуждали с Евгением Вагановичем этот вброс.

Тут очевидно, что статья инициирована стороной Степаненко. В суде она утверждает, что Петросян вывел со счета их совместные деньги, а теперь, получается, перевел миллионы ей. Возможно, у нее началось раздвоение личности», — цитирует его «СтарХит».

Согласно сведениям прессы, Петросян якобы перевел Степаненко в общей сложности миллиард рублей в конце 2017 года. Сообщалось, что сумма была перечислена на счета юмористки несколькими траншами — в 300 млн рублей, 250 млн, 100 млн и 350 млн соответственно. Также отмечалось, что 2018-й Степаненко встречала одна, тогда как Петросян, на тот момент еще ее муж, праздновал наступление нового года в компании своей тогдашней помощницы Татьяны Брухуновой, которую ныне в некоторых СМИ называют его женой.

Попутно в сети появились слухи, что 74-летний артист якобы открыл 31-летней Брухуновой доступ к своим счетам.

Согласно сведениям kp.ru, в настоящее время Брухунова «может снимать [его] деньги в банке как законная жена и будет управлять финансами» юмориста. Кроме того, источник утверждает, что Степаненко, будучи женой Петросяна, такой привилегии не имела.

Брак Петросяна и Степаненко был официально расторгнут в ноябре 2018 года. Как тогда говорил Жорин, для его клиента данное решение суда стало маленькой, но важной победой.

«Суд только что удовлетворил наше требование о расторжении брака, несмотря на то, что Степаненко всячески затягивала этот процесс. Мы считаем это маленькой, но важной победой. Евгений Ваганович отныне официально стал холостяком», — передает слова адвокатаТАСС.

Первые слухи о расставании супругов-юмористов, которые прожили в браке более 30 лет, появились в августе 2018 года. Как писали СМИ, одной из причин распада семьи была молодая помощница Петросяна Брухунова. Уже в самом конце 2018-го она стала гостьей шоу «Эксклюзив» на Первом канале, где подробно (хоть и отчасти уклончиво) рассказала об отношениях с артистом. В студии она, в частности, подчеркнула, что начала работать на Петросяна более десяти лет назад и еще тогда «не видела брака» между юмористами.

«То, о чем мы сегодня говорим, случилось давно. Я пришла в театр к Петросяну 12 лет назад, когда была 18-летней второкурсницей. Спустя три года директор Евгения Вагановича умер, и он [артист] попросил меня занять это место, — поделилась Татьяна. — На момент прихода к Евгению Вагановичу лично я брака между ними не видела. Я видела партнерские отношения — безусловно, уважительные и доверительные. Но брака и любви — нет».

Кроме того, она отмечала, что не уводила Петросяна из семьи: «Если бы все было хорошо, он бы не ушел. Термин «история любви» не совсем применим в нашем случае. Это не вспышка — знаете, как в молодости бывает. Это душевный комфорт, назвала бы я это так. Это тот человек, который пришел в мою жизнь и раскрыл меня. И я благодарна судьбе за то, что он есть в моей жизни».

Наконец, отвечая на прямой вопрос о характере ее отношений с Петросяном, Брухунова сказала, что народный артист для нее «очень близкий человек».

«Люблю ли я его? Думаю, как и вся наша страна — как его можно не любить? Вся страна любит его как юмориста? Ну, я тоже, — заявила женщина сквозь смех. — Я понимаю, к чему вы клоните. Он, безусловно, очень близкий мне человек. Я просто могу сказать одно — он занимает огромное место в моем сердце, и жизнь без него я уже не мыслю. Сейчас мы вместе, а как иначе? Человек принял такое решение — в таком почтенном возрасте, взял на себе ответственность, связанную с разводом».

А уже в конце 2019-го в СМИ появилась информация о том, что Петросян и Брухунова поженились. Сам артист при этом, комментируя данные сообщения, косвенно назвал их клеветой, оскорблением и издевательством над его личной жизнью».

«В то время, как СМИ издеваются и разбирают по косточкам мою личную жизнь, сознавая свою безнаказанность, причем разбираются в том, чего они абсолютно не знают, что является, с моей точки зрения, позором, непристойным поведением, оскорблениями и клеветой», — написал Петросян в Instagram.