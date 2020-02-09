Триумф женщин и гнев Сэндлера: «Независимый дух» против «Оскара»

В ночь с 8 на 9 февраля, накануне вручения «Оскаров», в Калифорнии состоялась церемония награждения премии «Независимый дух» (Independent Spirit). Впервые за 17 лет награду за лучший фильм получила женщина-режиссер Лулу Ван за драму «Прощание». До нее победу в главной номинации одерживали лишь София Коппола («Трудности перевода») и Валери Фэрис, разделившая статуэтку со своим мужем Джонатаном Дэйтоном («Маленькая мисс Счастье»).

«У нас много женщин, которые уже снимают или только хотят начать снимать фильмы. Поощрять женщин наградами — это, конечно, прекрасно, но на самом деле им просто нужна работа, — заявила Ван со сцены. — Просто дайте им чертову работу, деньги. К сожалению, в Америке у нас нет возможности получать правительственную поддержку на постоянной основе, поэтому просто позвольте женщинам работать».

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Помимо основной награды, лучшей актрисой второго плана признали Чжао Шучжэнь, сыгравшую в «Прощании». Награду за Шучжэнь получила Ван, поскольку сама артистка не смогла покинуть Китай из-за коронавируса.

Приза за лучший дебютный фильм удостоилась Оливия Уайлд, снявшая подростковую комедию «Образование» («Booksmart»). Вслед за Ван постановщица подчеркнула, что рада быть частью женского киносообщества.

«Много женщин готовы поделиться своими историями <...>. Нам нужно больше продюсеров, которые осмелятся пойти на такой шаг и будут поддерживать женщин-режиссеров», — сказала Уайлд журналистам.

Вместе с «Прощанием» за звание лучшего фильма также боролись «Тайная жизнь» трехкратного номинанта «Оскара» Терренса Малика, «Помилование» постановщицы нигерийского происхождения Чинонье Чукву, «Брачная история» Ноа Баумбаха и «Неограненные драгоценности» братьев Сэфди. Последний, к слову, забрал аж три статуэтки — за лучшую режиссуру, монтаж и лучшую мужскую роль (Адам Сэндлер).

В своей речи Сэндлер обрушился на Американскую киноакадемию, которая не номинировала его за роль в «Неограненных драгоценностях». Ранее актер вовсе пригрозил сняться в «совершенно ужасном фильме», если не получит «Оскара».

«Когда «Оскар» снова меня проигнорировал, это напомнило мне обучение в средней школе. Тогда меня не включили в категорию самых стильных учеников. Эта награда была вручена джинсовой куртке с перьями в виде пухового мешка по имени Шкипер Дженкинс. Но мои одноклассники удостоили меня якобы менее престижным званием — за лучшие качества, — поделился Сэндлер под аплодисменты. — Завтра все эти ублюдки с перьями на голове пойдут за своими «Оскарами», но потом вся их красота исчезнет, а наши с вами независимые личности, напротив, будут сиять вечно».

В свою очередь лучшим актером второго плана был назван Уиллем Дефо за роль в фильме «Маяк». Лента также завоевала (и точно заслуженно) награду за операторскую работу (Джарин Блашке). Вместе с тем картина о смотрителе и его помощнике, которые постепенно сходят с ума на пустынном острове, пролетела в категориях «Лучший актер» (Роберт Паттинсон), «Лучшая режиссура» и «Лучший монтаж».

Лучшим иностранным фильмом уже по традиции стали «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо. Картина уже получила «Золотой глобус» и премию Гильдии киноактеров США, а также претендует на «Оскар» в этой же категории.

В отличие от «Оскара», который вновь проигнорировал кинематографисток и темнокожих артистов, «Независимый дух» постарался учесть ошибки и добиться как полового, так и расового разнообразия. В последнем случае премия действительно совершила прорыв — среди номинантов «Лучшей женской роли второго плана» были представлены четыре темнокожие женщины, включая Октавию Спенсер («Люс») и Лорен Спенсер, сыгравшую в фильму «Гив ми либерти» Кирилла Михановского.

«Независимый дух» традиционно проходит за день до «Оскара». В отличие от последней, премия больше ориентирована на независимое кино с бюджетом менее $20 млн.

По аналогии с Американской киноакадемией в ближайшие дни также пройдет премия «Золотая малина», которая отмечает худшие работы в области кино.

На днях были объявлены главные номинанты «малины»: больше всех упоминаний в этом году получил мюзикл Тома Хупера «Кошки» (в 9 категориях!). Основной претензией к фильму стала ужасная графика. После провала в прокате картину попытались реабилитировать и поправить визуальные эффекты, но и это не помогло. Среди тех, кто может получить «Золотую малину» как худшие актер или актриса — Джерард Батлер, Мэттью Макконахи, Джеймс Макэвой, Киану Ривз, Сильвестр Сталлоне, Джон Траволта, Джеймс Франко, Меган Фокс, Деми Мур и Энн Хэтэуэй.

Всех удивило наличие «Джокера» в списке номинантов, так как картина Тодда Филлипса лидирует по количеству номинаций на «Оскар». Однако очевидно, что организаторы «Малины» создали для «Джокера» специальную категорию под названием «Худшее отношение к человеческой жизни и общественной собственности». Страсти вокруг фильма до сих не угасают в США, и многие радикально настроенные люди обвиняют его в различных грехах.

В России церемонию вручения премии «Оскар-2020» в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko, трансляция начнется 10 февраля в 04.00 по московскому времени.