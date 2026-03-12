Размер шрифта
Психотерапевт насиловал пациенток во время приема под видом лечения от родовых травм

В Британии психотерапевт получил 11 лет за изнасилование клиентки на приеме
Elnur/Shutterstock/FOTODOM

В Великобритании вынесен приговор терапевту, выдававшему себя за специалиста по биоэнергетике и исцелению родовых травм через сексуальные прикосновения и оральный секс. Мужчину приговорили к 11 годам тюремного заключения за пять сексуальных преступлений, сообщает Guardian.

Джеральд Пек рекламировал свои услуги онлайн и находил новых клиенток через интернет. Еще в 1980-х годах его исключили из Института биоэнергетики за аналогичные злоупотребления, но он продолжал работать без лицензии.

Одна из жертв, пришедшая за помощью с депрессией по рекомендации подруги, верила в его квалификацию. Сеансы включали раздевание для «контакта кожа к коже», поцелуи «для внутреннего ребенка» и проникновение пальцем якобы для «высвобождения энергии».

В феврале 2021 года женщина обратилась в полицию, однако дело закрыли из-за недостатка улик. В итоге Пек все же предстал перед судом и был признан виновным. Он отправится в тюрьму и должен выплатить £9730 компенсации за лечение жертвы.

Потерпевшая утверждает, что воспоминания мучают ее спустя пять лет, и она боится за других клиенток Пека.

«Длительное полицейское расследование и, в конечном итоге, судебное разбирательство, вероятно, были такими же травматичными, как и само насилие. Это был ад», — призналась женщина.

Ранее в Англии массажиста обвинили в 55 сексуальных преступлениях против 14 женщин.

 
