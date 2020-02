Женский спин-офф: Вин Дизель удивил фанатов «Форсажа»

Американский актер и продюсер Вин Дизель подтвердил слухи о том, что в настоящее время в стадии разработки находится женский спин-офф франшизы «Форсаж». По словам голливудской звезды, сценарий к фильму скорее всего будет готов уже в следующем месяце, пишет Republic World.

Актер рассчитывает снять фильм о «крутой девчонке» и надеется, что его работа по духу будет схожа с феминистским комедийным боевиком «Ангелы Чарли».

В соцсетях уже появилось много шуток на эту тему. Ветерана боевиков попросили не повторять «успех» Элизабет Бэнкс, чьи «Ангелы» в прошлом году с треском провалились в прокате. В американских СМИ прозвучало мнение о том, что разговоры о женском спин-оффе могут быть лишь способом повысить интерес к франшизе и, возможно, убедить студию Universal потратить больше денег на следущий «Форсаж».

Напомним, что до премьеры девятой части осталось еще более трех месяцев, однако уже сейчас интерес зрителей к ленте бьет все рекорды. Опубликованный 1 февраля первый официальный трейлер собрал более 450 млн просмотров в Твиттере, Facebook и Youtube. За первые 72 часа ролик был просмотрен 262 млн раз, что превышает аналогичный показатель кинокомикса «Мстители: Война бесконечности». Более того, за первые двадцать четыре часа трейлер набрал 151 млн просмотров, что стало новым рекордом студии Universal Pictures. Также стоит отметить, что реакция на видео в преобладающем большинстве позитивная — 93% положительных откликов в социальных сетях.

В трейлере также засветился персонаж Хан Сол О (Сон Ган), который считался погибшим — в конце шестого фильма франшизы его машина взорвалась в результате аварии, подстроенной Деккардом Шоу (Джейсон Стейтем). Сразу после премьеры трейлера актер Сол Ган прокомментировал возвращение своего героя в «Форсаж». Он признался, что испытывает искреннюю радость по этому поводу, передает We Got This Covered: «Это эмоционально — я чувствую, что возвращаюсь к семье. Таких ощущений не было в моей жизни с момента последнего «Форсажа».

Через некоторое время после публикации трейлера в США были открыты предварительные продажи билетов. Впервые о начале продаж было объявлено на концерте в Майами, в котором приняли участие сыгравшие в фильме музыканты Карди Би, Лудакрис и Осуна. Помимо них выступали популярные американские исполнители Виз Халифа и Чарли Пут.

В первые четыре дня портал Fandango продал на 50% больше билетов, чем на восьмой «Форсаж». Аналогичный показатель спин-оффа «Хоббс и Шоу» был превзойден почти в четыре раза.

В американском кинопрокате премьера девятой части почти 20-летней франшизы состоится 22 мая, тогда как российские зрители смогут увидеть фильм на день раньше.

Стоит также отметить, что десятая часть саги «Форсаж», которая должна стать заключительной, в итоге будет растянута на два фильма. Создатели решили продлить удовольствие, сделав подарок поклонникам и удвоив кассу. По словам Дизеля, он начал планировать десятый «Форсаж» еще до того, как начались съемки девятого.

«Вселенная настолько сильна и богата историями, что вполне уместно развить ее еще шире. Я думаю, что это неизбежно. Было бы неплохо, чтобы этот мир существовал на протяжении поколений», — подчеркнул актер.