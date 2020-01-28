«Вечеринка закончилась»: Орбакайте сломала ногу в США

Российская певица Кристина Орбакайте получила перелом лодыжки во время подготовки к новой концертной программе. Инцидент произошел в США, о чем артистка сообщила в своем Instagram-аккаунте.

«На ногу нельзя наступать минимум шесть недель», — написала исполнительница, уточнив, что из-за этого впервые за всю карьеру вынуждена перенести даты концертов и спектаклей.

За несколько часов под публикацией появилось около трех тысяч комментариев со словами поддержки и пожеланиями скорейшего выздоровления. Позже дочь народной артистки СССР Аллы Пугачевой опубликовала в историях несколько роликов, на которых видно, что она едет в машине по Флориде и слушает песню «When the Party's Over» Билли Айлиш и показывает облаченную в ортез ногу.

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В июне прошлого года Орбакайте прокомментировала слухи о том, что именно она выносила детей своей матери.

В своем Instagram она опубликовала скриншоты соответствующих заголовков: «Орбакайте — мать детей Пугачевой?», «СМИ: настоящая мать детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина» и другие.

«Решила посмотреть новости. Да уж, теперь точно понятно, наша желтая «пресса» превосходит себя. Всем хорошего вечера», — написала исполнительница, добавив в конце публикации хэштег «Собаки лают — караван идет».

Кроме публикаций о суррогатном материнстве внимание артистки привлекли сообщения о том, что они с Аллой Борисовной живут «как кошка с собакой», а также «Пугачева довела Орбакайте до седых волос», «Орбакайте показала последствия операции» и «Кристина Орбакайте получила в лоб за неуважение к флагу».

В комментариях к посту отметилась продюсер Яна Рудковская, спросив Орбакайте, удивляется ли та еще чему-то.

«Я уж точно нет. У меня это с детства», — ответила дочь Пугачевой.

Свою поддержку коллеге также выразил музыкант Игорь Николаев, отметив, что и сам сталкивался с выдумками СМИ о его персоне.

«Кристи, понимаю тебя! Про нас пишут такое на ровном месте, что... Ну что, будем умиляться или судиться?» — спросил композитор. Орбакайте ответила: «Как всегда, смеяться».

Поклонники артистки также встали на ее сторону. «Лучше не смотреть и не слушать эту гадость», «Нечего писать, вот и пишут всякую ерунду». Один из подписчиков Орбакайте в шутку предположил, что подобные публикации в СМИ могли бы стать основой для сериала. «Это точно. Крутой [сериал] был бы», — ответила певица.

Напомним, что дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина родились 18 сентября 2013 года. Двойняшки Лиза и Гарри были выношены суррогатной матерью. В одном из ранних интервью Примадонна рассказывала, что много лет назад, когда она еще была в состоянии родить ребенка, она заморозила свой биоматериал для возможного появления на свет детей в будущем.

«Суррогатное материнство принято не только у нас, но и во многих странах. И что в этом такого, если это делает людей счастливыми? — рассказывал Галкин в комментарии сайту kp.ru. — В борьбе против суррогатного материнства я вижу просто непросвещенность общества. И ничего плохого в этом явлении я не вижу».

Слухи о сложных взаимоотношениях между Орбакайте и Пугачевой появились в СМИ после того, как в мае прошлого года Алла Борисовна не появилась на 48-летии дочери. Тогда событие отмечалось в Санкт-Петербурге, артистку поздравил ее супруг Михаил Земцов и друзья, в числе которых был бывший муж Пугачевой Филипп Киркоров. На торжестве также отсутствовали многие родственники артистки.

«Оказаться в Питере в свой день рождения в окружении близких друзей, проплыть под мостами Невы — это сказка!» — написала Орбакайте у себя в блоге.

Пугачева поздравила дочь постом в Instagram. В подписи к снимку она вспомнила о времени, когда Орбакайте снималась в фильме «Чучело». Ни бывший муж, певец Владимир Пресняков, ни их общий сын Никита не стали делать публичные поздравления.