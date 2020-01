«Докажет любой анализ»: на Ариану Гранде подали в суд за плагиат

Хип-хоп исполнитель Джош Стоун, известный под псевдонимом DOT, выступил с обвинением певицы Арианы Гранде в плагиате. Рэпер заявил, что фрагмент композиции Гранде «7 Rings» украден из его песни «You Need It, I Got It», вышедшей в 2017 году.

Согласно порталу TMZ, Стоун подал в Нью-Йоркский окружной суд иск с требованием к артистке поделиться гонорарами, вырученными за выступления с «7 Rings». Также рэпер хочет добиться запрета на дальнейшую продажу и воспроизведение композиции.

Песня «7 Rings» — второй сингл Гранде из ее пятого студийного альбома «Thank U, Next». Она вышла 18 января прошлого года на лейбле Republic Records и на протяжении восьми недель лидировала в хит-параде Billboard. Кроме того, композиция была дважды номинирована на премию «Грэмми», 62-я церемония вручения которой состоится в конце января в Лос-Анджелесе.

Авторами трека являются сама Гранде, а также Виктория Моне, Тейлор Паркс, Томас Браун, Чарльз Браун и другие. Они включили в произведение сэмпл из песни «My Favorite Things» 1959 года, написанной для мюзикла «Звуки музыки» («The Sound of Music») композиторами Ричардом Роджерсом и Оскаром Хаммерстайном. Однако о заимствовании части трека Стоуна создатели произведения не упоминали.

По словам исполнителя, использование в «7 Rings» фрагмента из его песни докажет «любой сравнительный анализ экспертами или обычными слушателями».

Также Стоун включил в свое заявление информацию о том, что он записал «You Need It, I Got It» в январе 2017-го и через полгода передал копии композиции в звукозаписывающую студию Universal Music Group. Одним из руководителей этой компании является Браун, помогавший Гранде с написанием нескольких альбомов. По словам Стоуна, два года назад продюсер всерьез заинтересовался его композицией.

В прошлом году Гранде уже обвиняли в плагиате, причем якобы украденные материалы были найдены в той же песне «7 Rings». По словам рэп-исполнительницы Николь Фраскери (Princess Nokia), певица самовольно позаимствовала строки из ее композиции «Mine». Песня Фраскери вышла в сентябре 2017 года в составе ее дебютного альбома «1992 Deluxe».

«Вам знаком этот звук? Потому что мне эти звуки знакомы. Не та ли это песня, которую я написала о смуглых женщинах и их волосах? Звучит как-то по-белому», — написала она в Twitter.

Пользователи соцсети заметили, что Фраскери сделала репост твита с информацией о том, что в новом альбоме Гранде использовано много элементов из ее творчества. Однако позднее 27-летняя рэперша удалила оба поста.

Обвиняли 26-летнюю поп-звезду в плагиате их собственных хитов и хип-хоп-исполнители ДеАндре Уэй (Soulja Boy) и Таухид Эппс (2 Chainz). По словам Уэйя, новая песня Гранде похожа на его трек «Pretty Boy Swag», выпущенный в 2010 году. Артист опубликовал на своей странице в Instagram видеоролик о новой песне звезды с подписью «Ариана» и несколькими вопросительными знаками. 2 Chainz, в свою очередь, заявил, что «7 Rings» имеет ощутимое сходство с его композицией «Spend It» с альбома «T.R.U. REALigion» 2011 года.

Помимо Гранде, в прошлом году в скандалах, связанных с плагиатом, фигурировали Тейлор Свифт, Шакира, Леди Гага, Кэтти Пэрри и другие звезды. В конце октября в отношении Свифт было возобновлено судебное разбирательство по иску о возможном плагиате в хите «Shake It Off», поданному авторами песни «Playas Gon' Play» группы 3LW. В то же время Пэрри Федеральный суд присяжных в США обязал выплатить почти $3 млн в качестве компенсации рэперу Маркусу Грею, а Гага была обвинена в заимствовании мелодии в песне «Shallow» из композиции Стива Ронсена «Almost» 2012 года.

При этом в деле против Шакиры кубинец Ливам Кастальяно Вальдес не смог доказать, что она «украла» у него часть песни 1997 года «Yo te quiero tanto» («Я так тебя люблю») и использовала ее для своего хита «La Bicicleta». Экспертиза не нашла в двух треках совпадений, исключив факт плагиата.