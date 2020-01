Вечное признание: Уитни Хьюстон включат в Зал славы рок-н-ролла

В 2020 году в Зал славы рок-н-ролла войдут группы Depeche Mode, Nine Inch Nails, The Doobie Brothers и T. Rex. Также в список будут посмертно включены американская певица Уитни Хьюстон и рэпер Кристофер Уоллес, известный под псевдонимом The Notorious B.I.G. Об этом сообщается на сайте организации.

Церемония состоится 2 мая в городе Кливленд, штат Огайо. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на телеканале HBO.

Работа Зала и музея славы рок-н-ролла началась в 1986 году, когда оргкомитет выбрал первую десятку членов организации — ими стали Рэй Чарльз, Джеймс Браун, Фэтс Домино, братья Эверли, Чак Берри, Литтл Ричард, Джерри Ли Льюис, а также Элвис Пресли, Сэм Кук, Бадди Холли, которые на тот момент уже умерли.

С тех пор отборочный комитет, представленный историками музыки, ежегодно выбирает новых членов Зала славы, которые в день церемонии выступают с концертом. Помимо главных рокеров планеты в списке организации присутствуют рэперы, представители ритм-энд-блюза и джаза. Главным правилом включения артистов является является внушительный срок после выхода их первой песни — минимум 25 лет.

Карьера Хьюстон началась в 1983 году, когда она подписала первый контракт с крупным лейблом. Через два года с выходом дебютного альбома «Whitney Houston» она стремительно завоевала признание и любовь огромного числа поклонников. За короткий срок были проданы десятки миллионов копий альбомов артистки. Уже в 23 года Хьюстон получила первую статуэтку «Грэмми», а ее дебютная пластинка вошла в несколько списков лучших альбомов 20-го века.

В конце 90-х годов о Хьюстон уже говорили как о живой легенде популярной музыки. В 2009 году она вошла в Книгу рекордов Гиннесса как певица с самым большим количеством наград. В общей сложности она выпустила семь альбомов, завоевала семь наград «Грэмми» и приняла участие в пяти фильмах. Образ выходца из бедного района Ньюарка обеспечил ей огромную популярность среди всех слоев населения.

Этому способствовали и романтические отношения Хьюстон с участником группы New Edition Бобби Брауном, которые начались в начале 90-х. В 1992-м влюбленные поженились, а через год у них родилась дочь Бобби Кристина Браун. Находясь на пике карьеры, артистка выпускала хиты, снималась в кино. Однако ее начали преследовать семейные проблемы: Браун оказался скандальным человеком и постоянно имел проблемы с законом. Он водил автомобиль в нетрезвом виде, позволял себе сексуальные домогательства к женщинам и часто участвовал в драках.

В 1996 году из-за переживаний за супруга у Хьюстон случился выкидыш, и с тех пор ее начали подозревать в употреблении наркотиков. Однажды во время досмотра в аэропорту в личных вещах звезды были обнаружены запрещенные вещества.

Поведение знаменитости также изменилось не в лучшую сторону: она часто опаздывала на официальные мероприятия и в целом выглядела растерянной. В начале 2000-х Хьюстон неоднократно проходила лечение в наркологических клиниках, но не смогла побороть зависимость даже после развода с мужем. Из-за психологических проблем артистка отменяла концерты, но благодаря выдающимся заслугам ее продолжали приглашать на выступления.

В последний раз Хьюстон вышла на публику 9 февраля 2012 года за несколько дней до 54-й церемонии вручения премии «Грэмми». Через два дня ее обнаружили в гостиничном номере мертвой.

Официальными причинами смерти были признаны утопление, атеросклеротическая болезнь сердца и употребление кокаина. Скончавшейся звезде посвятили церемонию награждения премией «Грэмми», которая состоялась на следующий день после трагедии.

Что касается The Notorious B.I.G., то его карьера продлилась значительно меньше. Уоллес добился широкого успеха в 1994 году с дебютным альбомом «Reday to Die», который в итоге четырежды стал платиновым. Его вторая пластинка «Life After Death», вышедшая в 1997 году, стала последней. 9 марта того же года рэпер был ранен в своем автомобиле четырьмя выстрелами. Врачи пытались спасти жизнь музыканту, проведя срочную операцию, но не добились успеха. Кристоферу Уоллесу было 24 года.