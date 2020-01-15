«Из-за тебя семья разрушилась»: Гуф вызвал экс-депутата на бой

Российский рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф (Guf), обвинил бронзового призера Олимпийский игр по дзюдо и бывшего депутата Госдумы Дмитрия Носова в разрушении семьи. Об этом 40-летний артист эмоционально рассказал в длительной Instagram-трансляции, в которой также вызвал спортсмена на поединок.

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Видеообращение Гуф записал с отдыха в Таиланде, где в настоящий момент проводит отпуск и сам Носов.

«Я жду, чтобы куда-то в эту область подъехал Дмитрий Носов. Не знаю, депутат он, не депутат Государственной думы, но вот сюда чтобы он подъехал — чтобы он понял, где я нахожусь. И мне [все равно] на этого Носова. Ждите шок-контент и смотрите до конца», — сказал рэпер, снимая окрестности своей виллы.

Затем Гуф обратился к самому Носову — при этом в своей речи Долматов совершенно не стеснялся в выражениях, а в одном из эпизодов, как отметили некоторые интернет-пользователи, едва не заплакал.

«Дмитрий Носов, это я тебе говорю — Леша Долматов. Я тебя жду там, где я тебя жду. И ты меня найди сам, понял? Я тебя встречу так, как я тебя встречу. Ты на моей земле сейчас. <...> У меня семья из-за тебя разрушилась. Попадись ты мне на глаза, я тебя [изнасилую]. Или [проваливай] в свою Москву, рассчитаемся там. Будь ты депутат, не депутат», — пригрозил Долматов.

По словам Гуфа, у него с Носовым есть «недовыясненный вопрос». Речь, вероятно, про резонансные инциденты, произошедшие в Красноярске в 2014-м и 2015 годах: тогда рэпер был дважды задержан сотрудниками ФСКН при поддержке активистов движения Носова под названием «Антидилер». В результате исполнитель, прошедший медосвидетельствование (в его крови, согласно СМИ, были обнаружены следы наркотиков), провел в заключении несколько суток, после чего был выпущен на свободу.

«Носов, иди сюда, я на пляже один. <...> Если ты говоришь, что ты послезавтра улетаешь, мне кажется, у нас с тобой есть недовыясненный вопрос. У Слима (Вадим «Slim» Мотылев, бывший партнер Гуфа по группе Centr, в 2015-м был задержан в Крансоярске вместе с Гуфом — «Газета.Ru»), у меня, у моей жены, у жены Слима, у моей невесты, у Сэма (сын Гуфа — «Газета.Ru»). <...> Давай я подъеду, хочешь — один подъеду? Где вы там тренируетесь? Вы же там все бойцы. <...>

Может, ты мне наркоты подкинешь здесь? Ты мне давно дорогу перешел, я хочу знать, где я тебе перешел дорогу настолько, что ты захотел меня лишить всего будущего? Я сидел в этом вашем [чертовом] Красноярске из-за вашего Дмитрия Носова, и я [уничтожу] его [полностью] за всю ту [фигню], что он сделал мне и Слиму», — пообещал музыкант.

Позднее прокомментировал спич Гуфа и сам Носов, подчеркнувший, что не собирается реагировать на вызов.

«Наркоман Гуф опять «наширялся» и чего-то хочет. Но я не реагирую на «вызовы» наркоманов, алкоголиков и сумасшедших, у меня есть более важные дела. Мужчина стоит столько, сколько весит его слово. Любой желающий может приехать ко мне на тренировку и продемонстрировать свои способности», — написал 39-летний общественно-политический деятель в Instagram.

Также он выразил мнение, что наркотики разрушили жизнь Долматова, и пожелал рэперу «выздороветь».

«Я желаю Алексею выздороветь и завязать с наркотиками. В Таиланде очень суровое наказание на «наркоту». Наркотики уже погубили его жизнь», — добавил олимпийский призер.

Алексей Долматов и поныне является одним из самых известных отечественных рэперов. Музыкант, родившийся в Москве, добился первой популярности еще в начале нулевых, а его карьерный пик пришелся на вторую половину десятилетия, когда он в составе группы Centr был безоговорочно самым востребованным хип-хоп артистом страны и собирал внушительные площадки по всей России. В своих композициях Гуф нередко рассказывает о собственном наркотическом опыте — данная тема мелькает в большинстве его треках.