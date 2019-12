Плейлист года: Билли Айлиш, Хаски и Лана Дель Рей

Билли Айлиш — «Bury a Friend»

Звезда уходящего года Билли Айлиш в представлении не нуждается. «Bad Guy», «Bury a Friend» и другие хиты, которые отправятся с нами в 2020 год.

FKA Twigs — «Cellophane»

«Cellophane» — история современной Марии Магдалины в лице Талии Барнетт. Хотя в музыкальном плане певица осталась верна футуристическим мотивам, на этот раз пространство пластинки оказалось еще более хаотичным: от искаженного голоса до оглушительных осколков битого стекла.

Хаски и Масло черного тмина— «Убей меня»

Даже без громких релизов Хаски удается оставаться главным рэп-героем современности. Макси-сингл «У», записанный в соавторстве с Айдыном (он же Масло черного тмина), предшествует новому альбому «4ПМП», выход которого запланирован на весну 2020-го.

Alyona Alyona — «Пушка»

О том, как простая воспитательница в детском саду покорила хип-хоп-сцену, вы уже наверняка слышали. Речь об украинской рэп-звезде Alyona Alyona (Алена Савраненко), на счету которой уже как минимум два бэнгера — «Пушка» и «Рибки».

«Самое большое простое число» — «Злой»

Группа «СБПЧ» продолжила успешно эксплуатировать тему ребячества и детской дурашливости, заводных битов и нелепых текстов. Клипы у ребят, к слову, такие же искрометные. Посмотрите, к примеру, видео на песню «Злой», снятое дизайнером Таней Муиньо.

Shortparis — «Так закалялась сталь»

Музыка Shortparis звучит все так же бойко и громко, но в плане посыла никаких надежд на светлое будущее не оставляет. Мужайтесь, господа.

Slowthai — «Doorman» (ft. Mura Masa)

«Anarchy in the UK!» — самое подходящее описание дебютника Тайрона Фрэмптона (Slowthai). На «Nothing Great About Britain» хип-хоп-артист берет лучшее от легендарных Sex Pistols, временами превращается в настоящего панк-рокера, вместе со Skepta выжимает максимум бунтарства и протеста из грайма и объявляет войну Борису Джонсону. Кто там до сих пор не верит, что рэперы — новые рок-звезды?

В новой пластинке «Assume Form» британский мультиинструменталист Джеймс Блейк вышел за рамки привычного электро-соула и привлек к работе хип-хоп- и ар-н-би-артистов — Трэвиса Скотта, Metro Boomin, André 3000 и Розалию.

Tyler, the Creator — «Earfquake»

«Не ожидайте, что это будет рэп-альбом. Вообще ничего не ожидайте. Просто слушайте», — призывал Тайлер в преддверии выхода своего нового альбома. «Igor» — весомое доказательство того, что после долгих экспериментов Ти нашел свой неповторимый стиль в хип-хопе, под который невозможно лишь уныло качать головой.

Blood Orange — «Dark & Handsome» (ft. Toro Y Moi)

А вот звание самого плодотворного артиста достается Деву Хайнсу (Blood Orange): в 2019-м он выпустил микстейп «Angel's Pulse», саундтрек-альбом к фильму «Квин и Слим» и даже сочинил сборник классической музыки с Third Coast Percussion. И если последняя работа придется по вкусу не всем, то послушайте микстейп — его фирменный лаконичный соул на стыке с хип-хопом.

Эй-Джей Трейси — «Nothing But Net» (ft. Giggs)

Британский рэпер Че Уолтон Грант (он же Эй-Джей Трейси) в своем дебютнике миксует разные стили и направления: здесь и родной для артиста грайм, и модные трэп-трещетки, и карибские мотивы. На «Nothing But Net» также засветилась легенда грайма Giggs.

Эйнджел Олсен — «New Love Cassette»

«All Mirrors» — это 11 нуарных фолк-композиций при участии симфонического оркестра о том, как пережить расставание. Неспроста ведь Эйнджел Олсен называют «новой Джони Митчелл».

Андерсон Пак — «Come Home» (ft. André 3000)

В отличие от предыдущего релиза «Oxnard», изобилующего мощными рэп-куплетами, «Ventura» — образцовое ар-н-би со свойственным Паку грувом.

Black Midi — «953»

Если вы частый посетитель фестиваля «Боль», то этим летом наверняка охватили пару синяков на концерте Black Midi. Если нет, то послушайте их последний альбом «Schlagenheim»: нойзовый рок под убаюкивающие мантры.

Fontaines DC — «Too Real»

Еще один прорыв года: поэзия рабочего класса от ирландских пост-панков Fontaines DC.

Bad Zu — «Endless Desert»

«Varvar» — очередной мультикультурный альбом от московского дуэта Bad Zu. Африканские барабаны и семплы из мусульманским молитв — сумасшедший микс, который идеально бы подошел как саундтрек к гейм-шутеру.

Apparat — «Means of Entry»

Немецкий электронщик Саша Ринг, более известный как Apparat, уходит от привычного техно в рамках трио Moderat и сочиняет атмосферный эмбиент.

Brockhampton — «If You Pray Right»

Альбом «Ginger» калифорнийского хип-хоп бэнда Brockhampton стал логичным завершением трилогии «Saturation» и «iridescence», и самым откровенным проектом за всю историю группы. Кажется, ребята окончательно попрощались с бывшим участником Амиром Ванном и дали дорогу молодым: финальную композицию исполнил некий Victor Roberts II, для которого песня стала официальным дебютом.

Caribou — «You and I»

В этом году канадский электронщик Дэниел Снейт (он же Caribou) вернулся с первым за пять лет синглом «You and I». В следующем году ждем его новую пластинку и надеемся, что она ничуть не уступит «Our Love».

CHAI — «Choose Go!»

Зубастый девичий инди-рок с мощным феминистическим посылом от японской группы CHAI.

Saluki — «Властелин калек» (ft. Бульвар Депо)

Бывший участник объединения Dead Dynasty Арсений Несатый (Saluki) в этом году выстрелил громче всех: его лонгплей «Властелин калек» отметился не только мощной командой (Noa, White Punk, Бульвар Депо, Cream Soda, Лизер, Платина, Rocket, 104, Bad Zu и другие), но и мультижанровым подходом — здесь, помимо хип-хопа, есть джазовые и блюзовые мотивы.

Xiu Xiu — «Pumpkin Attack on Mommy and Daddy»

«Girl with Basket of Fruit» — очередной электронной эксперимент от калифорнийцев Xiu Xiu: с демоническими отсылками, остросоциальными темами (главная героиня тут — жертва насилия), еще более абстрактными текстами и хаотическими звуками. А вот визуальный гид от самого Джейми Стюарта: о том, что все это значит (и причем здесь Караваджо и корзинка фруктов).

«Хадн Дадн» — «Рязань»

Московская группа «Хадн Дадн» во главе с Варей Краминовой переосмысливает фольклор, путешествует по городам России и привозит оттуда совершенно обаятельные истории, которые волшебным образом ложатся под синтезаторы.

Кедр Ливанский — «Your Need» («Не должен»)

«Your Need» — стильный и романтичный хаус от Яны Кедриной, вдохновленный русским андеграундом 80-х.

Jpegmafia — «Beta Male Strategies»

После нойзового «Veteran», поставившего Jpegmafia (наст. имя — Девон Хендрикс) в один ряд с Death Grips, рэпер вернулся с новой порцией взрывных семплов. Смысловая линия осталась неизменной: Пегги решительно уничтожает хейтеров издевательскими текстами.

Foals — «Sunday»

Одна из самых интересных работ с первой части лонгплея Foals «Everything Not Saved Will Be Lost» — «Sunday» — меланхоличная композиция, которая внезапно сменяется на плотный грув и танцевальные мотивы. Сами музыканты охарактеризовали трек как «захватывающий психоделический фанк-панк прилив».

Girl Band — «Salmon of Knowledge»

Пост-панк-рокеры из Дублина Girl Band выпустили свой самый нойзовый, беспокойный и мрачный альбом под названием «The Talkies».

Келси Лу — «I'm Not In Love»

В этом годубэк-вокалистка Флоренс Уэлч (Florence and the Machine) Келси Лу наконец-то заговорила о себе как о самостоятельной артистке. «Blood» — кинематографичный, завораживающий и проникновенный альбом, вдохновленный любовными сновидениями.

King Princess — «Cheap Queen»

Ироничная и смелая поп-пластинка, воспевающая квир-культуру, от бывшей бедрум-артистки, а ныне серьезной певицы Микаэлы Штраус (она же King Princess).

Лана Дель Рей — «Mariners Apartment Complex»

В своей новой работе Рей прощается с американской мечтой, критикуя ее за меркантилизм и тщеславие, а еще перестает ждать у моря погода и в делах любовных. «Я щит, я молния, я гром», — поет певица. Когда еще от нее такое услышишь?

Масло черного тмина — «Слишком»

Пожалуй, самый спорный русскоязычный рэп-альбом года — «Kensshi» от Масло черного тмина: смелый, суровый и самое главное — откровенный со своим слушателем — будь то закуривает сигарету в начале трека или виртуозно лавирует от «чистой» студийной записи к перепалкам в грязных подъездах и кабаках.

Фрэнк Оушен — «DHL»

«DHL» — первый сольный сингл Оушена с 2017 года. Мрачная композиция с замедленным ритмом и удаленным вокалом, спродюсированная немецким диджеем Boys Noize, очень походит на даб, и, судя по всему, музыкант вовсю работает над «регги будущего».

Том Йорк — «Not The News»

Четвертый альбом Тома Йорка «Anima» прошел как-то совсем незаметно. С одной стороны, проект мало чем отличается от вышедшего пять лет назад «Tomorrow's Modern Boxes». С другой, фронтмен Radiohead нашел свой звук и манеру, в которой продолжает работать сольно вот уже более десяти лет.

Соланж — «My Skin My Logo»

В альбоме «When I Get Home» Соланж Ноулз продолжила воспевать любовь к фанку и соулу 60-х, однако добавила щепотку экспериментов в виде проникновенных джазовых интонаций и модных трэп-трещеток.

Bon Iver — «Naeem»

Американский коллектив Bon Iver вернулся к привычному инди-звучанию. Для тех, кто соскучился по душевному фальцету Джастина Вернона.