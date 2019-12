«Добьем Шнура»: Гагарина отомстила обидчику на «Голосе»

На Первом канале завершился первый четвертьфинал музыкального шоу «Голос», в ходе которого судьбу конкурсантов в прямом эфире решали как наставники, так и зрители. После этапа «нокаутов» дальше в состязании прошли по два исполнителя из каждой команды, а также участники, которых успели «спасти».

По правилам конкурса, после выступления каждый из наставников должен был разделить между своими подопечными 100% своих голосов – 50% самому сильному из певцов, а двум остальным – 30% и 20%. Ранее эта схема применялась на шоу «Голос 60+».

Первой вышла команда Полины Гагариной. Певица и дизайнер Анастасия Маркова появилась на сцене в новых экзотических очках с композицией «Комета» группы «JONY», включающей в себя отрывок из стихотворения Александра Пушкина «Зимний вечер». Следом за ней появилась 17-летняя Алана Чочиева, спевшая хит «Лететь» группы «А-Мега».

Чуть не выбывший на стадии нокаутов Ив Набиев, спасенный Гагариной из команды Сергея Шнурова, передал «привет» Константину Меладзе, исполнив сочиненную им песню «Красиво». Номер был выполнен в эстетике фильмов о Джеймсе Бонде, однако в освещении были использованы те же красные и черные цвета, что и в номере Набиева «Ausländer», с которым он выступал за два эпизода до этого.

Константин Меладзе похвалил репертуар и выступления учеников Гагариной, отдельно отметив Набиева. Валерий Сюткин признался, что расчувствовался, и подчеркнул, что номера шли «по восходящей». Сергей Шнуров по традиции начал с острот в адрес своей конкурентки, похвалив выступления ее команды за то, что были сделаны под впечатлением от поставленных им самим песен в предыдущих программах.

Сама наставница распределила голоса среди исполнителей следующим образом — Анастасия Маркова получила от нее 20%, Алана Чочиева — 50%, а Ив Набиев — 30%. После того как были оглашены результаты зрительского голосования, в следующий этап прошли Чочиева и Набиев. «Зачем людям видеть мои слезы» — ответила Маркова на просьбу Нагиева снять очки.

Затем пришла очередь команды Валерия Сюткина. Элимдар Сейдосманов появился на сцене в брюках, рубашке, жилете и галстуке, с портфелем в руках и исполнил приджазованную версию песни «Вокруг шум» группы Каста, припев в которой был слегка изменен и начинался со слов «Послушай, Шнур». На этом «подмигивания» в адрес лидера «Ленинграда» не закончились — в песню был также «вмонтирован» кусок из его хита 2003 года «Менеджер».

Лилия Вельтман, бывшая участница команды Полины Гагариной, исполнила диско-версию песни Алексея Чумакова «Загадай» с легкими элементами столь любимого ее наставником свинга. Для Арсена Мукенди Сюткин подобрал композицию «Увезу тебя я в тундру», решив продолжить эксперимент, начатый еще на этапе поединков, когда уроженец Демократической Республики Конго появился на сцене в костюме Деда Мороза с песней «Вдруг, как в сказке».

В середине номера неожиданно прозвучал отрывок из хита «Take On Me» группы «A-Hа», что вызвало недоумение Сергея Шнурова. Сюткин пояснил, что две эти песни было решено совместить, так как в них есть призыв взять с собой любимого человека. «Ах, Сюткин! Ах, Сюткин сын!» — оценил Шнуров общий уровень команды подопечных своего конкурента.

Константин Меладзе похвалил команду Сюткина за яркость, однако посетовал на пестроту номеров, которая помешала ему расслышать оттенки голосов участников и напомнила «цирк с велосипедистами и медвежатами», на что Шнуров предположил, что наставник просто хотел «впихнуть» в выступление весь свой богатый опыт. Гагарина поблагодарила Сюткина за то, что в качестве элемента шоу наконец использовали не ее, а Шнурова: «Надеюсь, Валерий не остановится, и мы добьем Шнура!»

Сейдасманову досталось от Сюткина 50%, Вельтман – 20%, Мукенди – 30%. После подсчета голосов телезрителей в следующий тур прошли Сейдасманов и Мукенди.

Первым из команды Константина Меладзе вышел Даниил Королев, исполнивший советский нью-вейв хит группы «Альянс» 1980-х годов «На заре», получивший новое дыхание в XXI веке благодаря многочисленным кавер-версиям и популярности в интернете. Спасенный Меладзе на стадии нокаутов Нуржигит Субанкулов, бывший участник команды Сюткина, спел юмористическую песню «Батарейка» группы «Жуки» на мотив хита Джо Кокера «You Can Leave Your Hat On». Последним перед зрителями появился Аскер Бербеков с композицией «Because We Believe», которая была написана Андреа Бочелли к церемонии закрытия Олимпийских игр 2006 года в Турине.

Комментируя выступление команды, Гагарина удивилась тому, что Константин выгнал из команды всех женщин. Валерий Сюткин в свою очередь похвалил своего бывшего подопечного Субанкулова за «сюткинский почерк», а Сергей Шнуров раскритиковал Королева за нехватку «алкоголического делирия» в хите времен сухого закона. Сам наставник распределил голоса следующим образом: Королев получил 20%, Субанкулову досталось 30%, а Бербекову — 50%. После зрительского голосования в следующий тур прошли Субанкулов и Бербеков, набравший 102% голосов.

Последней выступала команда Сергея Шнурова. Сначала к зрителям вышла Светлана Мамрешева, спасенная из команды Константина Меладзе на стадии нокаутов, которая спела песню Кристины Орбакайте «Позови меня». Антон Токарев, аккомпанируя себе на пианино, исполнил хит Децла «Мои слезы, моя печаль». Последней из команды Шнурова выступила 18-летняя Рагда Ханиева с композицией «Выхода нет» земляков Шнурова, группы «Сплин».

Константин Меладзе похвалил Шнурова за глубину, а также сплав расчетливости и вкуса в управлении его собственной командой. Гагарина заметила рост Шнурова как постановщика номеров, а Сюткин обратил внимание на разносторонние таланты исполнителей. Лидер «Ленинграда» отдал 50% Токареву, 30% — Ханиевой, и 20% — Мамрешевой. Далее прошли Антон Токарев и Рагда Ханиева.

В полуфинале наставники команд разделят между исполнителями 100% голосов в пропорции 60% и 40%, после чего результаты вновь будут суммированы с результатами зрительского голосования.