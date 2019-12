«Дылда», «Атлантика» и «Паразиты»: кто попал в шорт-лист «Оскара»

Фильм «Дылда» Кантемира Балагова включен в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм», сообщается на сайте Американской академии кинематографических искусств и наук.

За награду в этой номинации также поборются картина «Раскрашенная птица» о мальчике, родителей преследуют нацисты, чешского режиссера Вацлава Маргуола, эстонский фильм «Правда и справедливость» («Tde ja igus»), «Отверженные» («Les Miserables») от Франции, «Оставшиеся» («Akik maradtak», 2019) от Венгрии и «Страна меда» от Северной Македонии. Конкуренцию им составят «Тело Христово» польского режиссера Яна Комасы, дебютная полнометражная работа постановщицы Мати Диоп из Сенегала «Атлантика», лауреат премии «Золотая пальмовая ветвь» «Паразиты» Пона Джуна Хо и «Боль и слава» выдающегося испанца Педро Альмодовара.

В общей сложности в перечень вошли десять картин, которые были отобраны среди 91 фильма. Окончательные номинанты будут объявлены 13 января 2020 года.

Еще один отечественный проект — мультфильм российского режиссера Константина Бронзита «Он не может жить без космоса» — представлен в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм». До этого аниматор уже дважды выдвигался на премию «Оскар» в этой категории: в 2009 году за ленту «Уборная история — любовная история» и в 2016-м за мультфильм «Мы не можем жить без космоса».

В короткий список попали десять короткометражек. Вместе с мультфильмом Бронзита претендовать на победу будут «Волосы любви» («Hair Love») об отце-афроамериканце, который впервые пытается уложить волосы своей дочери, «Вне трассы» («Hors piste») французского режиссера Лео Брюнеля о спасателях, работа американского режиссера Росаны Салливан «Котбуль» («Kitbull») о бездомном котенке и питбуле, а также «Дочь» («Daughter»), «Незабываемый» («Memorable»), «Помни мои мысли» («Mind My Mind»), «Физика скорби» («The Physics of Sorrow»), «Сестра» («Sister») и «Дядя Томас: учет дней» («Uncle Thomas: Accounting for the Days»).

В мае фильм «Дылда» был высоко оценен жюри Каннского кинофестиваля и получил приз за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд».

Действие картины Балагова происходит в послевоенном Ленинграде, куда возвращаются две бывшие фронтовички и пытаются обрести мирную жизнь. В фильме снялись Виктория Мирошниченко, Василиса Перелыгина, Андрей Быков, Игорь Широков и другие. Секция «Особый взгляд» — вторая по значимости на фестивале, в которую часто отбираются молодые специалисты с нестандартным взглядом на режиссуру. Балагов принимал в ней участие во второй раз — в 2017 году он привозил в Канны свой дебютный полнометражный фильм «Теснота», который завоевал приз Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ.

По словам 28-летнего Балагова, он заинтересовался исследованием «послевоенной травмы» после прочтения книги Марии Степановой «Памяти памяти».

«Я постоянно возвращаюсь к ней. Там есть прекрасная фраза: «Травмы делают нас, массовых, штучными». Эта «штучность» мне была важна в кино, и мне было интересно ее изучать. Роль женщины в войне — у меня всегда было поверхностное представление о войне.

Примечательно, что в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» победу одерживали только три отечественные ленты: «Война и мир» Сергея Бондарчука в 1968 году, «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова в 1981-м и «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова в 1994-м. Также «Оскара» был удостоен фильм совместного советско-японского производства «Дерсу Узала» Акиры Куросавы.

Год назад от России для участия в «Оскаре» была предложена военная драма Константина Хабенского «Собибор», но картина не вошла даже в шорт-лист премии. За последние десять лет непосредственными участниками номинации от России становились только два фильма — «Левиафан» в 2014 году и «Нелюбовь» в 2017-м. Режиссером обеих картин является Андрей Звягинцев.