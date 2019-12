Убили сериалы: Disney закрыл Marvel TV

После назначения главы Marvel Studios Кевина Файги ответственным за координацию работы остальных отделов Marvel компания решила не только уволить руководителя теледепартамента Джефа Лоуба, но и распустить весь отдел.

Сообщается, что телевизионные проекты Marvel, которые находятся в текущей разработке, выйдут в свет вовремя, однако развивать департамент дальше не планируется.

Свои должности потеряет серьезная часть сотрудников, среди которых старший вице-президент отдела анимации и семейных проектов Корт Лейн, вице-президент отдела текущих проектов Марша Гриффин, вице-президенты отдела оригинальных программ Марк Эмброуз и Эйми Карлсон, а также вице-президент креативного отдела Том Либер.

Старший вице-президент отдела текущего программирования и производства Карим Зрайк и один из членов его команды присоединятся к Marvel Studios, чтобы проследить за завершением работы и запуском телепроектов, над которыми ведется работа в данный момент. Среди них — сериал «Хелстром» для платформы Hulu, а также «Агенты Щ.И.Т.» для телеканала ABC.

Сообщается, что с остальными работниками теледепартамента будут перезаключены договора.

«Было принято решение завершить проекты Marvel TV, которые находятся в текущем производстве, но не продолжать дальнейшее развитие», — заявили представители департамента.

Об уходе Лоуба с занимаемого поста было объявлено в октябре, одновременно с этим судьба многих из сериалов Marvel оказалась под вопросом. В частности, была остановлена работа над «Призрачным гонщиком» — спин-оффом «Агентов Щ.И.Т.», а также сериалом «Плащ и Кинжал», который продержался в эфире два сезона.

В течение прошлого года были также сняты с производства проекты «Сорвиголова», «Люк Кейдж», «Железный кулак», «Джессика Джонс» и «Мститель». После ухода Эрика Ривинойя и сценаристов сериала «Тигра и Дэззлер» проект также был заморожен.

Вопреки ожиданиям нового витка развития теледепартамента в свете запуска стримингового сервиса Disney+, работа над новыми сериалами Marvel, такими как «Сокол», «Зимний солдат» и «ВандаВижен», была поручена отделам, подотчетным Файги.

Этот шаг руководства компании Disney стал логичным продолжением курса, взятого на сосредоточение властных полномочий в одних руках. В рейтинге 100 наиболее влиятельных лиц в развлекательной индустрии на сегодняшний день, который в октябре опубликовало издание The Hollywood Reporter, первое место занял генеральный директор The Walt Disney Co. Роберт Айгер, а сам 2019 год был назван историческим для Disney. Среди достижений компании за этот период можно назвать приобретение активов 21st Century Fox, а также запуск своей собственной стриминговой платформы.

Глава Marvel Кевин Файги оказался на пятом месте списка. Составители назвали его «важнейшим сотрудником Disney, если не учитывать Айгера». В 2011 году журналисты The New York Times охарактеризовали его как «одного из самых могущественных людей в кино».

В 2015 году первым серьезным шагом к объединению всех подразделений Marvel Entertainment под единым начальством стало увольнение Исаака Перлмуттера из кинодепартамента после того, как Файги пригрозил покинуть компанию.

После расширения полномочий Файги под его руководство попали отделы Marvel TV, Marvel Family Entertainment, а также творческое развитие всего контента, включая комиксы. Сам он осуществляет координацию подотчетных департаментов с помощью главного креативного директора и сопредседателя Walt Disney Studios Алана Хорна и его коллеги Алана Бергмана.

Инфраструктурным изменения подвергся, в частности, и отдел печатной продукции, руководство которого обязали отчитывать о работе и дальнейших планах непосредственно перед Файги.

В сентябре также стало известно, Файги принял предложение принять участие в создании нового фильма из вселенной «Звездных войн». По мнению аналитиков, решение Lucasfilm привлечь его к работе над проектом могло быть продиктовано слабыми показателями в прокате фильма «Хан Соло: Звездные войны. Истории», а также смешанной реакцией поклонников саги на фильм Райана Джонсона «Звездные войны: Последние джедаи».