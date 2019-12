«Ничто не будет прежним»: вокалистка Roxette умерла от рака

Вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон умерла на 62-м году жизни в Стокгольме от опухоли мозга. Рак был диагностирован у нее в 2002 году, сообщила работавшая с группой компания Dimberg Jernberg в официальном заявлении.

«В 2002 году Мари диагностировали серьезную опухоль мозга, ей потребовалось жесткое лечение, которое прошло непросто, но было успешным. Благодаря ее невероятно сильному духу бойца к 2009 году Мари была способна постепенно вернуться на сцену. Итогом казавшегося невозможным возвращения Roxette на сцену стала запись нескольких альбомов и концертные туры, которые вновь свели вместе дуэт с кричащими, улыбающимися и плачущими толпами по всему миру», — говорится в тексте сообщения.

В 2016 году Фредрикссон пришлось окончательно отказаться от выступлений и сконцентрироваться на своем здоровье по совету лечащих докторов.

«Мари оставила нам великое музыкальное наследие. Ее поразительный голос — одновременно сильный и чувственный — и ее волшебные живые выступления запомнятся всем нам, кому повезло стать их зрителем. Но мы также запомним удивительного человека с огромным аппетитом к жизни и женщину с очень большим сердцем, которая заботилась обо всех, с кем встречалась», — отметили в заявлении представители компании.

Второй участник дуэта, музыкант-мультиинструменталист Пер Гессле также выразил свои соболезнования в связи со смертью Фредрикссон: «Время летит так быстро. Не так давно мы тратили дни и ночи в моей маленькой квартире в Хальмстаде, слушали любимую музыку, делились невозможными мечтами. И какую мечту мы с ней в итоге разделили вдвоем!»

Он поблагодарил свою бывшую коллегу за все и назвал ее выдающимся музыкантом, мастером вокала и удивительной артисткой.

«Спасибо, что раскрасила мои черно-белые песни самыми красивыми цветами. Ты была самым замечательным другом больше 40 лет. Я горд, почтен и счастлив тем, что мог разделить с тобой столько времени, таланта, теплоты, щедрости и чувства юмора. Я посылаю всю мою любовь тебе и твоей семье. Ничто не будет прежним», — заключил он.

Участник «Евровидения» от Белоруссии и победитель «Фабрики звезд» Дмитрий Колдун прокомментировал «Газете.Ru» известие о смерти солистки группы Roxette Мари Фредрикссон.

«Это одна из моих любимых групп. Действительно, меня эта новость потрясла сегодня, и я очень расстроен, потому что для меня это целая эпоха. Это мое детство, это мои уроки по вокалу. Я на этих песнях учился петь. Влюблялся под них. Мне действительно очень жаль», — сказал Колдун.

Дмитрий Колдун с певицей Викторией Дайнеко исполняли русский кавер на песню Roxette «The Look». Дайнеко также выразила соболезнования родным и близким звезды в беседе с «Газетой.Ru».

«Roxette — это такая настоящая легенда, музыка с которой я росла, потрясающий голос вокалистки Мари Фредрикссон, — отметила Виктория. — Для меня делать кавер на их песни всегда очень сложно, безумно, потому что это всегда сложная вокальная работа. У них волшебная энергетика, которую невозможно с чем-либо сравнить, тем более — самой изобразить. И, конечно же, эту музыку можно назвать классикой, всегда актуальной, по сей день. Очень жаль, что кумиры детства, к сожалению, не вечны, но будем надеяться, что она вернется к нам в каком-нибудь другом обличье».

Супруг Фредрикссон и двое ее детей попросили журналистов проявить уважение к их потере. Похороны певицы пройдут в присутствии лишь ближайших членов семьи.

После диагностирования раковой опухоли в 2002 году Фредрикссон говорили, что у нее есть лишь 20%-й шанс на выздоровление, однако после курса лечения она воссоединилась с группой и Roxette даже выступили на свадьбах принцессы Швеции Виктории в 2010 году и принцессы Мадлен в 2013 году.

«Она была восхитительна. Я не знаю, сколько сотен концертов мы сыграли за последние пять лет, и это было целиком благодаря ее энергии», — говорил в 2018 году Гессле.

Фредрикссон писала о своей болезни и в автобиографии, которую она выпустила в 2015 году. В ней она подчеркнула, что приняла свое состояние и готова продолжать жизнь, несмотря на болезнь.

«Наконец я чувствую, что смогла примириться с тем, что у меня есть радиационная травма, с которой надо жить. Что так уж вышло. Я потеряла много лет из-за болезни. И старение тоже приносит грусть. Но каждый день я думаю, как благодарна сидеть здесь. И что я все еще могу петь», — писала она.

Песни Roxette завоевали себе популярность по всему миру, однако особенно коллектив полюбили слушатели в России. За год до того, как у Фредрикссон была диагностирована опухоль, дуэт выступил в СК «Олимпийский» в рамках своего первого концертного тура за шесть лет.

«Мы очень устали друг от друга. Нам было необходимо сделать перерыв и побыть рядом с детьми, хотя бы пока они еще очень маленькие. Я думаю, не поступи мы так — не смогли бы записать такой сильный альбом и отправиться в гастрольный тур, включающий выступление в столице России!» — говорила она в интервью.

В Москве Roxette спели «Listen to Your Heart», «Joyride», «It Must Have Been Love», «Spending My Time», «Crash! Boom! Bang!», однако публика не хотела отпускать артистов со сцены, поэтому концерт продлился на полчаса дольше.