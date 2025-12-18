США выступают против конфискации Евросоюзом российских активов

США предостерегают Евросоюз от передачи замороженных российских активов Украине. Об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на источники.

В преддверии встречи европейских лидеров в четверг, 18 декабря, представители администрации президента США Дональда Трампа в частном порядке оказывают на них давление, требуя отказаться от планов по конфискации активов, поскольку им «придется вернуть деньги», а это один из ключевых моментов в американском плане по достижению мира.

США опасаются юридических и финансовых последствий, а также создания опасного прецедента, который может навредить в будущем другим странам, заморозившим активы.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейскому союзу необходимо принять окончательное решение о предоставлении помощи Украине в 2026-2027 годах за счет замороженных в ЕС активов России на саммите 18-19 декабря. По ее словам, оно не может быть отложено.

Ранее Бельгия заявила, что работа ЕС по использованию активов РФ далека от завершения.