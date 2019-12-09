«Списал миллионы»: отец Жанны Фриске обвинил Шепелева

Отец покойной российской певицы Жанны Фриске Дмитрий Копылов отреагировал встречными обвинениями на заявления Дмитрия Шепелева, произнесенные ранее в ходе интервью журналистке Ксении Собчак. Вдовец исполнительницы обвинил семью Фриске в воровстве, лжи и нежелании видеться с внуком, более того, он заявил, что за два года до болезни Жанна враждовала с отцом.

Копылов, в свою очередь, обвинил Шепелева в растрате наследства Жанны Фриске. Он рассказал о том, что после смерти дочери было решено продать ее квартиру в Майами, сумма сделки составила более 30 млн рублей. По закону эти деньги следовало разделить между родителями артистки и официальным опекуном ее сына Платона — Шепелевым.

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«Мы с женой Ольгой отказались от доли в пользу внука, но с жестким условием, что деньги никто трогать не будет до 18-летия Платона. Вы сами понимаете — курс каждый год растет, плюс доход в виде процентов. В общем, к тому времени парень бы спокойно купил не только квартиру, но и машину, и даже дом», — сказал Копылов в интервью изданию «СтарХит».

Копылов заявил о том, что в его распоряжении оказался отчет о списании Шепелевым средств со счета. Как следует из документов, которые по официальному запросу получили адвокаты семьи, он потратил более 2 млн на оплату юридических услуг в процессе против семьи Жанны, а также снял около 2,8 млн рублей на школьные нужды сына.

«Шепелев обвиняет нас во всех смертных грехах, хотя сам растрачивает наследство Платона, — продолжил отец Фриске. — За годовое обучение шестилетнего мальчика в нулевом классе он заплатил полтора миллиона рублей! Где вы видели такие школы, пусть даже элитные? За поступление, так называемую прописку, внес еще 467 тыс рублей. Медицинское обследование стоило 42 тыс. Школьная форма — 20 тыс. Откуда подобные цены? Мои юристы предполагают, что часть он кладет себе в карман».

Половина подмосковного дома исполнительницы, которой владели родители, была выставлена судебными приставами на продажу для погашения долга перед Русфондом. Как следует из документов, телеведущий выкупил эту долю, добавив к своим деньгам 1,2 млн рублей с того же счета.

«В общей сложности Дима списал более 6 млн, — возмутился отец певицы. — При этом заявляет, что Жанна не общалась со мной, родным отцом. Да она регулярно звонила и спрашивала: «Папочка, как дела?» Говорит, мы не хотим встречаться с внуком, и прячет его! Обозвал ворами, хотя сам что делает? Мои адвокаты считают, что такими темпами от наследства Платона через несколько лет ничего не останется».

Сестра покойной певицы Наталья тоже решила дать публичную реакцию на слова Шепелева в шоу «Осторожно, Собчак». В студии программы «Звезды сошлись» она заявила, что ведущий лжет, более того, якобы пока Жанна была в бессознательном состоянии, он сам снял деньги по доверенности. Наталья убеждена, что Шепелев готовился к смерти исполнительницы.

«Жанна лежала в Германии, и нам продюсер ее звонил со словами: «Что вы делаете, заберите у него карты!» А он просто по 20 миллионов чуть ли не через неделю вот так снимал», — возмутилась сестра Фриске, подчеркнув, что готова подтвердить свои слова соответствующими документами.

Говоря о проблемах в отношениях сестры с отцом, она подчеркнула, что слова телеведущего не имеют ничего общего с действительность. По словам Натальи, ее сестра до своих самых последних дней тепло общалась с родными, тогда как сам Дмитрий якобы часто находился в разъездах по своим делам. Очевидно, что стороннему наблюдателю сложившейся напряженной ситуации трудно установить, кто тут прав, а кто нет. Правда у каждого участника этой семейной трагедии своя и остается пожелать им выйти из нее с минимальными репутационными проблемами, а главное — своими конфликтами не причинить вред наследнику Фриске.

Стоит отметить, что в настоящее время миллионный долг семьи Фриске перед Русфондом полностью погашен. По информации СМИ, выплатить его помог известный артист, пожелавший действовать анонимно.