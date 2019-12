Хаски, Shlohmo, ScHoolboy Q, Хани Дижон и еще 13 концертов зимы

Хаски — 1 декабря, «ГлавClub Green Concert» (Москва) / 5 декабря, A2 Green Concert (Санкт-Петербург)

Встречать мрачный декабрь будем вместе с главным рэп-героем современности — Хаски. И если вы все еще грустите из-за уничтоженного альбома «Евангелие от собаки», то не беспокойтесь — у артиста много чего в запасе. Например, послушайте его недавний макси-сингл с Маслом черного тмина.

close Рэпер Хаски Рэпер Хаски Артем Геодакян/ТАСС

«Мумий Тролль» — 5 декабря, Ледовый дворец (Санкт-Петербург) / 12 декабря, «ВТБ-Арена» (Москва)

Группа, которая не нуждается в долгом представлении, — «Мумий Тролль» во главе с Ильей Лагутенко — подготовила специальную программу «С Новым годом, Крошка!». Обещают видеоэффекты, а также интерактив в виде специального приложения, благодаря которому зрители смогут окунуться в иную концертную реальность. Режиссером шоу стал Papa Chi, участник рижского хип-хоп бэнда Fact.

Дельфин — 5 декабря, «Колизей» (Санкт-Петербург) / 7 декабря, клуб «1930» (Москва)

Этой зимой поэт и музыкант Дельфин (Андрей Лысиков) презентует свой 11 сольный альбом «Край» в формате театрализованного концерта. Драматургия шоу будет выстроена в трех полноценных актах, последовательно раскрывающих различные стороны образа исполнителя.

Roots United 10 Years: Stingray, Анастасия Кристенсен, Move D — 7 декабря, Blank (Санкт-Петербург)

Объединение Roots United, известное по фестивалю электронной музыки Present Perfect, отметит свое десятилетие в петербургском клубе Blank. На трех концептуальных танцполах отыграют культовый детройтский диджей Stingray, датчанка Анастасия Кристенсен, норвежец Mesak, россияне Nocow, Shutta и Eostra, хаус-диджеи Move D, Дамиано фон Эккерт, Telfort и многие другие.

Shlohmo — 7 декабря, RED (Москва)

Диджей и продюсер Генри Лауфер (он же Shlohmo) впервые выступит в России. Электронщик представит свой третий альбом «The End» — сборник из 13 мрачных и постапокалиптических композиций в духе раннего Flying Lotus. P.S. — если соберетесь, не забудьте про розовый парик!

close Shlohmo Shlohmo @shlohmo/instagram

Терри Райли — 8 декабря, Культурный Центр ЗИЛ (Москва) / 11 декабря — «Лендок» (Санкт-Петербург)

Живая легенда — революционер в области академической и электронной музыки — Терри Райли устроит сеанс медитативного минимализма в Москве и Петербурге. Помогать 84-летнему калифорнийцу будет его сын — виртуозный гитарист Гьян.

«Здравствуй, Лоусон, Новый год» — 14 декабря, Хлебозавод (Москва)

Деревянные киты, Интурист, Влажность, Аигел, Суперкозлы, Электрофорез, Бакей, Дом престарелых аутистов — нет, это не фестиваль «Боль», хотя лайн-ап намекает. В этом году хедлайнерами вечеринки «Здравствуй, Лоусон, Новый год» на Хлебозаводе выступят эстонский рэпер Tommy Cash и группа «Пасош» (имя еще одной звезды пока держится в секрете). За юмор отвечают блогер Илья Шабельников (Satyr) и стендап-комик Артур Чапарян.

Дензел Карри — 15 декабря, клуб «1930» (Москва)

Рэперу из Флориды Дензелу Карри понадобилось меньше года, чтобы выпустить новый альбом «Zuu» — 15 декабря артист раскачает клуб «1930», где не только презентует пластинку, но и поделится новым материалом.

Test 9: Хани Дижон, Филипп Горбачев, Barnt — 21 декабря, Mutabor (Москва)

Формация System 108 проведет девятый эпизод своей серии вечеринок Test в пространстве Mutabor на Дубровке. На главной сцене выступят звезда нью-йоркского андерграунда Хани Дижон, Филипп Горбачев с нашумевшим альбомом «Колокол» и сооснователь кельнского лейбла Magazine Barnt. Среди участников 24-часового ивента также заявлены голландец Колин Бендерс, Amanda Mussi, Машков и Амлинский.

Джейкоб Бэнкс — 25 января, «Известия Hall» (Москва) / 26 января, ZAL (Санкт-Петербург)

Полюбившийся московскому слушателю соул-артист Джейкоб Бэнкс снова возвращается в Россию спустя полгода. Кроме того, в 2020-м певец впервые выступит в Санкт-Петербурге.

Теодор Курентзис: Оркестр MusicAeterna. Людвиг ван Бетховен Симфонии №2 и №5 — 30 января, Консерватория им. Чайковского (Москва)

Бывший худрук Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис продолжает выступать с оркестром и хором musicAeterna в статусе независимого коллектива. Этой зимой эпатажный дирижер представит «мощную и радикальную» интерпретацию классического произведения Людвига ван Бетховена — Симфонии №2 и №5.

close Теодор Курентзис Теодор Курентзис Евгения Новоженина/РИА «Новости»

The Neighbourhood — 7 февраля, «Мегаспорт» (Москва) / 8 февраля, «Юбилейный» (Санкт-Петербург)

За восемь лет существования калифорнийцы The Neighbourhood сменили несколько жанров — от инди-рока до хип-хопа и поп-музыки. В 2020-м году группа снова приедет в Россию и привезет с собой немного юношеского бунта.

Pouya — 25 февраля, Aglomerat (Москва)

Рэпер и давний коллаборатор Ghostemane Кевин Пуя (Pouya) возвращается в Россию с презентацией своего последнего альбома «The South Got Something to Say». В 2016 году музыкант представил первую студийную пластинку «Underground Underdog», которая вошла в топ-10 чарта iTunes.

Bring Me The Horizon — 6 февраля, СК «Юбилейный» (Санкт-Петербург), 8 февраля, «Мегаспорт» (Москва)

Главные британские рок-страдальцы Bring Me The Horizon вернутся в Россию в феврале, чтобы исполнить песни из нового альбома «Amo».

Carbon Based Lifeforms — 13 и 14 февраля — в Aurora Concert Hall и Планетарий №1 (Санкт-Петербург) соответственно / 15 и 16 февраля — RED и Московский планетарий (Москва)

За атмосферным эмбиентом и впечатлениями — к легендарным шведам Carbon Based Lifeforms. По традиции музыканты выступят сразу в двух форматах — иммерсионном шоу в планетариях и клубах.

ScHoolboy Q и Jay Rock — 22 февраля, Adrenaline Stadium (Москва)

Долгожданная новость — известный «Gangsta» и примерный отец (только взгляните на его Instagram) ScHoolboy Q наконец-то приезжает в Россию. И не один, а с еще одним ярким представителем лейбла TDE (Кендрик Ламар, SZA) — Jay Rock.

Limp Bizkit — 20 февраля, СК «Юбилейный» (Санкт-Петербург) / 22 февраля, «Мегаспорт» (Москва)

Никому не нужен ваш новый альбом, если вы — группа Limp Bizkit. Главные адепты рэп-металла продолжают колесить по миру с концертами, и тут уже не важно, что последний релиз коллектива вышел аж в 2011 году — фанаты все равно будут довольны.