За пригоршню кредитов: каким вышел «Мандалорец»

Если ваш адрес — не Советский Союз или его сиквелы, а далекая-далекая галактика, смело включайте «Мандалорца» — скорее всего, вам понравится. Все основные составляющие на месте, сюжет способен увлечь, «диснеевские» бюджеты очень даже чувствуются. Понятно, что «Мандалорец» точно найдет свою аудиторию; вопрос в том, насколько широкую. Пока что все указывает на то, что Disney возлагает на шоу огромные надежды. 12 ноября корпорация запустила собственный стрим-сервис Disney+ (пока только в США, Канаде и Нидерландах), и сериал по «Звездным войнам» — по сути, единственное, что на нем сейчас можно посмотреть. Причем не полный сезон, а только первую серию; вторая выйдет в пятницу, дальше — раз в неделю. Параллельно стало доступно шоу по франшизе «Классный мюзикл», но на статус флагманского проекта оно явно не способно претендовать.

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Критикам посмотреть «Мандалорца» заранее не дали. В Disney это аргументировали тем, что боятся попадания в сеть спойлеров. Сейчас, когда пилотный эпизод стал доступен, заявление компании выглядит еще более странным, поскольку ничего такого уж экстраординарного там не происходит. Скорее уж «мышиный дом» побоялся получить в преддверии старта платформы негативные рецензии на единственного туза в своем рукаве, как произошло в конце октября с Apple TV+ (у купертиновцев, впрочем, ассортимент куда разнообразнее).

close Кадр из сериала «Мандалорец» (2019) Кадр из сериала «Мандалорец» (2019) Lucasfilm Ltd.

Переживали, в общем-то, зря. Как и было обещано, «Мандалорец» выполнен в духе вестернов Серджио Леоне с Клинтом Иствудом. Педро Паскаль из «Игры престолов» и «Нарко» — классический герой ковбойских лент: суровый и потасканный, но добрый в глубине души. Он, что называется, человек старой закалки и, в частности, недолюбливает дроидов (конечно же, в какой-то момент звучит фраза «А ты неплох… для дроида»). Правда, догадаться о том, что это Паскаль, можно разве что по голосу — за всю серию герой так и не расстается со знакомым по саге шлемом охотника за головами.

Убежденные фанаты франшизы будут в восторге от внушительного количества деталей, расширяющих вселенную. Из «Мандалорца», например, становится понятно, как в межзвездных кораблях обустроены туалеты. Еще сериал вводит в канон пару новых валют, что отчасти влияет на сюжет. Действие разворачивается между «Возвращением джедая» и «Пробуждением силы»: Империя пала, Первого Ордена еще нет, поэтому герой Паскаля отказывается брать награду в имперских кредитах. Для бизнеса настали тяжелые времена — смена режима никогда не проходит гладко.

Всем остальным сериал можно посоветовать как в меру остроумный сборник вестерн-клише, сдобренный космической пылью. Например, в пилотном эпизоде, который поставил Дейв Филони — режиссер великого мультфильма «Аватар: Легенда об Аанге» и анимационных «Войн клонов», есть сцена с усмирением местного аналога лошади. Ну вы знаете: надо медленно подойти, приговаривая: «Тихо… тихо...» — а в конце процедуры погладить животное по голове.

close Кадр из сериала «Мандалорец» (2019) Кадр из сериала «Мандалорец» (2019) Lucasfilm Ltd.

Концепция космического вестерна в целом не нова: подобное уже делал Джосс Уидон в легендарном сериале «Светлячок». До него были — из заметного — легендарное аниме «Ковбойский бибоп» и сериал «Космические рейнджеры», да и в оригинальной трилогии Джорджа Лукаса содержались некоторые атрибуты жанра (главным по этой части был Хан Соло). Проект режиссера «Железного человека» и «Короля Льва» Джона Фавро смотрится разве что сильно богаче предшественников. С точки зрения картинки сериал почти ничем не отличается от старших собратьев, которых крутят в кинотеатрах. Здесь на многом можно задержать взгляд — правда, иногда попадаются и кадры, где отчетливо угадывается зеленый экран.

«Мандалорец» — это очень веселая и интересная приключенческая история с перестрелками и искрометным юмором. Часть гэгов заставит как минимум улыбнуться, а финал эпизода точно поставит всех добравшихся до него в режим ожидания. Дабы не спойлерить, скажем только, что завершается все очаровательной цитатой из «Инопланетянина» Стивена Спилберга. Как говорится, это не фантастика, малыш! Наконец, первую серию стоит посмотреть хотя бы ради чудом затесавшегося в этот балаган Вернера Херцога — в образе криминального авторитета, который, естественно, запускает весь сюжет.