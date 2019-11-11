«Ford против Ferrari», Кончаловский и другие премьеры недели

Самая ожидаемая премьера недели — спортивная драма «Ford против Ferrari», основанная на книге американского писателя Э. Дж. Бэйма «Гоните изо всех сил: Форд, Феррари и их сражение за скорость и славу в Ле-Мане». В фильме рассказывается реальная история борьбы команд Ford и Ferrari за победу в гонке «24 часа Ле-Мана» в 1966 году. Главные роли в картине сыграли Кристиан Бейл и Мэтт Деймон.

Третий полнометражный фильм медиафраншизы «Ангелы Чарли» является прямым продолжением одноименного сериала. По сюжету боевика, отряд сотрудниц частного детективного агентства сражается с врагами за аппарат, который способен трансформировать электрические волны в смертельно опасный заряд. Главные роли в картине режиссера и актрисы Элизабет Бэнкс исполнили Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балински.

«Грех» («Il Peccato»), Андрей Кончаловский

Российско-итальянский фильм «Грех» 82-летнего режиссера Андрея Кончаловского повествует о знаменитом скульпторе Микеланджело. В ленте уместилась история нескольких ключевых лет из жизни великого художника, когда он создал одни из своих главных работ: роспись Сикстинской капеллы и скульптуру Давида. Актерский состав «Греха» пестрит итальянскими именами, но одну из главных ролей сыграла 46-летняя супруга Кончаловского Юлия Высоцкая, которую он часто снимает в своих работах.

«Двое», Тимофей Жалнин

Драма «Двое» — дебютный полнометражный фильм режиссера Тимофея Жалнина, чья короткометражка «F5» была высоко оценена кинокритиками и завоевала Гран-при фестиваля «Кинотавр» в 2013 году. Главные герои картины — молодые муж и жена, переживающие первый кризис семейной жизни. Для решения проблем со здоровьем они отправляются к целебным озерам, где мужчина намерен заявить о желании развестись. Действие ленты сибирского постановщика происходит на фоне природных красот Хакасии и Красноярского края, объединивших в себе бескрайнюю тайгу, горные хребты и чистые реки. В одном из интервью Жалнин говорил, что природу в его фильме можно назвать «третьим персонажем», который влияет на развитие сюжета.

Исторический военный фильм Роанда Эммериха «Мидуэй», подготовленный к выходу в американский прокат специально ко Дню ветеранов, выходит и в России. Лента с Эдом Скрейном, Вуди Харрельсоном и Люком Эвансом основана на реальных боевых действиях времен Второй мировой войны, в ходе которых американский флот одержал победу над японскими войсками в сражении у атолла Мидуэй.

«Хороший лжец» («The Good Liar»), Билл Кондон

По сюжету детективного фильма «Хороший лжец», профессиональный мошенник Рой Кортни знакомится с богатой вдовой Бетти Маклиш, чтобы завладеть ее имуществом, но вскоре понимает, что у него возникли чувства к жертве. В каст «Хорошего лжеца» вошли Хелен Миррен, Иэн Маккеллен, Рассел Тови, Марк Льюис Джонс, Джим Картер, и Селин Бакенс.

«Малыш» («The Kid»), Чарли Чаплин

В ноябре в честь 130-летия со дня рождения великого Чарли Чаплина на российских экранах покажут несколько его фильмов, включая «Огни большого города», «Новые времена» и «Великого диктатора». На этой неделе в кинотеатрах выйдет полнометражный режиссерский дебют Чаплина — комедия «Малыш» 1921 года. Эта лента рассказывает о мальчике, брошенном матерью после родов. Неофициальным опекуном малыша случайно становится бедный житель трущоб, который учит его всему, что знает сам.

«Стражи Арктики» («Arctic Justice»), Аарон Вудли

Единственной анимационной премьерой недели станет мультфильм «Стражи Арктики», что сулит ему повышенный спрос среди детской аудитории. Действие ленты происходит на Севере, где юркий песец Живчик работает в Арктической почтовой службе. Однако это не предел мечтаний пушистого почтальона — он хочет стать членом элитной команды курьеров-хаски и предпринимает действия для достижения этой цели.